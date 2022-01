Fans von Diablo 2: Resurrected warten schon seit Release auf das wichtigste Feature: die Ladder. Zu der gibt es noch immer nur wenig Informationen. Dafür hat Blizzard nun einen Testserver für das Remaster angekündigt. Die Spieler freut’s, trotz fehlendem Update.

Das ist die Situation:

Am 23. September 2021 startete Diablo 2: Resurrected, das Remaster des ARPG-Klassikers.

Damals wie auch heute fehlt jedoch die Ladder – quasi die Seasons in Diablo 2. Diese soll mit dem anstehenden Patch 2.4 kommen.

Nun bringt Blizzard einen Testserver („PTR“), testet aber erst einmal nur die Server-Struktur.

Was wird getestet? Laut einem Tweet vom offiziellen Diablo-Kanal sollen auf dem öffentlichen Testserver Datenbanken und Server-Updates getestet werden. Was genau dahinter steckt, wurde nicht näher ausgeführt.

Vermutlich wird damit aber das kommende Update 2.4 vorbereitet. Schon zu Release von Diablo 2 gab es große Probleme mit den Servern. Es kam zu Verbindungsproblemen und sogar „gelöschten“ Charakteren aufgrund schlechter Verbindung.

Die Probleme hielten viele Wochen an und haben die Begeisterung ordentlich gedämpft. Offenbar will Blizzard das nun verhindern, wenn das nächste große Update ansteht und testet dafür die Verbindung. Der PTR startet heute, am 12. Januar 2022. Eine genaue Uhrzeit steht noch aus.

PTR testet Server-Struktur, Patch 2.4 und Ladder dauern noch

Was ist die Ladder überhaupt? In Diablo 2 gab es bereits so etwas wie Seasons, die damals noch „Ladder“ genannt wurden. Für eine begrenzte Zeit könnt ihr dort spezielle Ladder-Charaktere spielen und mit Items ausstatten, die es nur dort gibt. Dabei gibt es 4 verschiedene Ranglisten:

Standard/Softcore für Diablo 2 ohne Lord of Destruction

Hardcore für Diablo ohne Lord of Destruction

Standard/Softcore für Diablo 2 mit Erweiterung

Hardcore für Diablo mit Erweiterung

Die Ladder ist dazu da, einen gewissen Konkurrenz-Gedanken in der Community zu fördern. Wer Lust hat, sich mit anderen zu messen, kann hier auf offiziellen Ranglisten schauen, wer schneller oder besser farmen kann.

Blizzard hat bereits angekündigt, dass neue Items ins Spiel kommen. Dabei handelt es sich vor allem um Runenwörter, besonders mächtige, selbstgebaute Waffen und Rüstungen. Außerdem gibt es neue Rezepte für den Horadrimwürfel und einige Anpassungen.

Wann startet die Ladder? Bisher steht das Datum noch aus und viele Fans warten sehnsüchtig auf das Feature. Für sie beginnt Diablo 2 erst richtig mit der Ladder. Mittlerweile dürften die meisten Spieler wohl auch erreicht haben, was sie erreichen wollen, und suchen neue Herausforderungen.

Genau dafür würde sich die Ladder eignen. Mehr als ein „Coming Soon“ gibt es allerdings bislang noch nicht dazu. Wir berichten auf MeinMMO, sobald wir mehr zum Release wissen. Wenn ihr noch wartet und nichts in Diablo 2 zu tun habt, findet ihr hier einige Alternativen im Genre:

