Diablo 2 Resurrected bekommt bald Patch 2.4 – Bringt Ranglisten und neue Runenwörter

Blizzard hat den neuen Patch 2.4 für Diablo 2 Resurrected angekündigt. Dieser soll einige Balance-Anpassungen vornehmen und zudem die langerwarteten Ranglisten bringen. Auch neue Runenwörter wurden angekündigt.

Was steckt genau im neuen Update?

4 verschiedene Ranglisten, wie es sie auch in Diablo 2 gegeben hat

Neue Runenwörter

Neue Rezepte für den Horadrimwürfel, mit dem die Qualität von Setgegenständen erhöht werden kann

Eine Überarbeitung der Söldner, damit es mehr Anreize gibt, die verschiedenen Charaktere einzusetzen

Balance-Anpassungen an den verschiedenen Klassen

Wann erscheint der Patch? Das neue Update 2.4 soll Anfang 2022 erscheinen.

Zuvor wird es am 16. Dezember um 20:00 Uhr einen Livestream geben, in dem die Entwickler das Update genauer vorstellen wollen. Der Blogpost soll nach Aussage der Entwickler nur an der Oberfläche des Patches kratzen.

4 Ranglisten mit ganz neuen Runenwörtern

Wie sehen die Ranglisten genau aus? Mit dem Update sollen 4 Ranglisten eingeführt werden:

Standardrangliste – Für die normale Version der 4 Akte

Hardcore-Rangliste – Für die Hardcore-Version der 4 Akte

Standardrangliste Erweiterung – Für die normale Version mit den 4 Akten + der Erweiterung

Hardcore-Rangliste Erweiterung – Für die Hardcore-Version der 4 Akte + der Erweiterung

Auf diese Ranglisten wurde lange gewartet, denn erst mit ihnen beginnt Diablo 2 für viele Fans erst richtig.

Zusammen mit den Ranglisten werden zudem eine Menge neuer Runenwörter freigeschaltet, die es so bisher noch nie im Spiel gegeben hat. Am Ende einer Saison sollen die Charaktere in die normale Version des Spiels verschoben werden, sodass ihr die Runenwörter auch außerhalb der Rangliste verwenden könnt.

Wie sehen die Runenwörter genau aus? Das können die Entwickler derzeit noch nicht verraten. Allerdings soll es in dem Stream einen ersten Einblick in die Runenwörter geben.

Jede Klasse bekommt Buffs

Was ändert sich an den Klassen? Auch bei diesem Punkt haben die Entwickler nur grobe Einblicke gegeben, allerdings bekommt jede Klasse eine Stärkung bei wenig genutzten Fähigkeiten:

Bestimmte Nahkampffähigkeiten der Amazone, darunter Aufspießen und Widersetzen, sollen gestärkt werden. Zudem soll die Anforderung für Synergien von Nahkampfangriffen etwas eingeschränkt werden, damit mehr Fertigkeitspunkte für andere Kombinationen übrig bleiben.

Die Assassine bekommt einen Buff auf Kampfkunstfertigkeiten, die bisher kaum genutzt werden.

Der Barbar sollen ebenfalls Buffs für Fähigkeiten bekommen, die bisher seltener genutzt werden. Zudem soll der Wurfbarbar gestärkt werden.

Beim Druiden werden die Feuerfertigkeiten und die Herbeirufungsfertigkeiten gestärkt. Außerdem wurde ein Buff für die Werbärfertigkeiten angekündigt.

Beim Totenbeschwörer sollen selten genutzte Herbeirufungsfähigkeiten gestärkt werden. Auch selten beschworene Golems sollen “effizienter” werden.

Was sagt ihr zu dem angekündigten Update? Sprechen euch die Ranglisten und neue Runenwörter an? Oder seid ihr von Diablo 2 Resurrected bereits zu einem anderen Spiel weitergezogen?

Anfang Dezember wurde das neuste Update 2.3 veröffentlicht. Was da drin steckte, verraten wir euch hier:

