Neuer Patch in Diablo 2 Resurrected behebt über 110 Bugs: „Ist die Qual endlich vorbei?“

Mit dem Patch 2.3 ist aber ein großer Schritt in Richtung Ladder getan. Ob erst noch weitere Probleme behoben werden müssen, zeigt sich in naher Zukunft. Bis dahin finden jedoch etliche Hardcore-Fans auch ohne Ladder schon genug zu tun:

Was ändert sich an der Zauberin? Das Update veränderte außerdem die Wirksamkeit der Zauberin, eine der 7 Klassen von Diablo 2. Hier wurde ein Fehler überhoben, durch den aufeinander gestapelte Feuerwände mehr Schaden verursachten als geplant.

Das kommt besonders gut an: Die Grabvipern in den Hallen von Vaught (Nihlathaks Tempel, Akt V), verursachen nun Gift- statt physischen Schaden mit ihren Wolken. Diese Änderung sorgt bei vielen Spielern für Erleichterung.

Was steckt im Patch? In den offiziellen Patch Notes sind weit über 110 Fehlerbehebungen und noch weitere Verbesserungen zu finden. Das Update wurde heiß erwartet, da Diablo 2 nach Release mit Problemen zu kämpfen hatte . Es wurde am Abend vom Donnerstag, den 2. Dezember veröffentlicht.

Am 2. Dezember erhielt Diablo 2 Resurrected ein neues Update für PC, Xbox und PlayStation. Der Patch 2.3 kam mit einem kurzen Server Down und hat einen Haufen Probleme behoben sowie Verbesserungen gebracht. Eine Sache freut die Spieler besonders: Schlangen, die nun Giftschaden verursachen

