Fans fürchten, Diablo 2: Resurrected ist noch immer nicht bereit, so richtig loszugehen

Was meint ihr zu Diablo 2: Resurrected? Denkt ihr auch, dass das Spiel zu instabil läuft oder ist für euch alles in Ordnung? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Die Community würde sich wünschen, dass zuerst die Server stabil laufen und keine sie ewigen Warteschlangen aufhalten ins Spiel zu gelangen. All das habe Einfluss auf die Rangliste am Ende der Saison der Ladder.

Die Spieler haben einen reddit-Post erstellt, in dem sie Fehler sammeln und ihre Bedenken zum Ladder teilen (via reddit ). Außerdem wollen sie, dass zuerst andere Probleme behoben werden, bevor der Ladder integriert wird.

Diablo nutzt eine Warteschlange, um Leute auf ihre Server zu lassen und damit diese nicht überlasten. Dennoch beschweren sich die Spieler, dass sie mehr als eine Stunde in der Schlange warten müssen, nur um dann aus dem Spiel geschmissen zu werden, weil es crasht (via reddit ).

Insert

You are going to send email to