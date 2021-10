So schreibt MeinMMO-Leser dheimos (via mein-mmo ):

Offenbar muss Blizzard erst einen Patch aufspielen, um Diablo 2 Resurrected wieder korrekt spielbar zu machen. Der PC-Patch, der am Freitag erschien, kam erst am frühen Montagmorgen auf die PlayStation 4. (via blizzard ). Für die weiteren Konsolen soll er ebenfalls erscheinen – für die Nintendo Switch allerdings erst, wenn der vorherige Patch genehmigt und aufgespielt ist.

Bei Diablo 2 Resurrected gibt es Proteste von Spielern auf PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X. Es heißt: Diablo 2 sei in der aktuellen Form unspielbar. Blizzard müsse jetzt den Weg von Cyberpunk 2077 gehen und das Spiel aus dem PlayStation Store und dem Xbox Store nehmen. Offenbar fehlte übers Wochenende, vom 15. bis 17.10., ein Patch, der nur für den PC erschienen war.

