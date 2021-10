Blizzard sagt: Bei Diablo 2 Resurrected crashen Server, weil ihr euch zu „modern“ verhaltet

Diablo 2 Resurrected sorgt seit Release für Ärger bei den Fans, weil die Server ständig abschmieren. Das liegt zum einen an dem veralteten Code des Spiels, aber auch stark an dem Verhalten der Spieler. Die würden laut Blizzard „zu modern“ spielen und so die armen Server überlasten. Was genau damit gemeint ist, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was ist mit den Servern bei Diablo 2 Resurrected los? Schon seit Release gibt es massive Probleme mit dem Online-Betrieb des Action-RPGs Diablo 2 Resurrected. So gab es eine ganze Latte an Problemen, darunter:

Probleme beim Login

Verschwundene Charaktere

Fehlende Items

Immer wieder waren außerdem die Server down und niemand konnte mehr online zocken. Dazu kamen noch notwendige Rollbacks, die Spielern ihren Progress kosteten. Die Stimmung ist daher denkbar mies und die Fans hätten gerne eine Erklärung und Lösung von Blizzard.

Die Problemsuche ist wohl mittlerweile erfolgt und ausgerechnet das Verhalten der Spieler heutzutage trägt eine Mitschuld.

Das sind die Ursachen der Server-Probleme

Insgesamt haben die Entwickler zwei große Baustellen ausgemacht, die für die miese Leistung der Server verantwortlich sind. In einem großen Forums-Post (via Blizzard) haben die Devs die Probleme ausgebreitet.

Darum ist das Verhalten der Spieler problematisch: Einer der Gründe für die Server-Ausfälle seien laut Blizzard Spitzen im Datenverkehr gewesen. Das habe die Server schlicht überlastet. Und der Grund dafür sei das „moderne“ Spielverhalten, das 2021 halt anders sei als noch im Jahre 2000, als Diablo 2 erschienen war.

Doch was genau meinen die Devs mit „modernem Verhalten“? Damit ist gemeint, dass Spieler heute viel zielgerichteter zocken als damals:

Im Jahr 2001 gab es nicht annähernd so viel Content im Internet, der sich damit befasste, wie man Diablo II “richtig” spielt (Baal-Runs für XP, Pindleskin/Ancient Sewers/etc. für Magic Find, usw.). Heutzutage kann ein neuer Spieler jedoch jede Menge gute Content-Creator finden, die ihm zeigen, wie man das Spiel auf verschiedene [effektive] Arten spielt, von denen viele große Last an die Datenbanken in Form von Erstellen, Laden und Beenden von Spielen in schneller Folge beinhalten. Obwohl wir dies vorausgesehen haben, […] haben wir den Umfang [dieser Spielweisen], den wir aus den Betatests abgeleitet haben, bei weitem unterschätzt.

Da also heutzutage die Spieler sehr viel zielgerichteter und effektiver spielen und dadurch die Datenbanken der Server überlasten, komme es laut Blizzard zu den regelmäßigen Ausfällen.

Was meint Blizzard damit? Das Problem sind offenbar “Boss-Runs”: So nennt man es, wenn man am Wegepunkt vor einem Boss einloggt, den schnell tötet, das Spiel schließt und ein neues Spiel erstellt, um genau diesen Boss-Run zu wiederholen.

Das ist in Diablo 2: Resurrected eine effektive Mehtode, um Loot zu farmen.

Das ist das Problem mit dem Code: Die Spieler von Diablo 2 Resurrected sind aber nicht alleinig schuld an der Misere. Denn Diablo 2 Resurrected ist kein Remake, sondern ein Remaster des Original Diablo 2. Das heißt: Im Code ist das Spiel in weiten Teilen identisch mit dem Original von 2000.

Und das ein Code, der vor über 20 Jahren eine tolle Sache war, nicht unbedingt ideal dafür ist, auf die Netzwerk-Anforderungen der modernen Zeit zu reagieren, sollte auf der Hand liegen. Im Zusammenspiel mit dem geänderten Verhalten der Spieler ergibt sich so eine instabile Situation, bei der die Server halt regelmäßig das Handtuch werfen.

Einschränkungen für Farm-Runs am Fließband

Wie wollen die Entwickler die Probleme beheben? Freilich erzählen die Entwickler euch all dies nicht, um euch dann mit einem „Ja mei, das is halt jetzt so“ im Regen stehen zu lassen. Das Team hat nämlich die folgenden Maßnahmen ausgearbeitet, welche die Probleme in den Griff bekommen sollen:

Limits bei den Datenraten: Eines der Probleme ist, wie schon erörtert, dass Spieler für bestimmte Farm-Runs sehr schnell neue Spiele erstellen. Das wird erst einmal limitiert. Es kann also passieren, dass ihr eine Fehlermeldung bekommt, wenn ihr zu viele Spiele nacheinander startet. Das sei aber nur eine temporäre Lösung, bis das Problem besser in den Griff zu bekommen ist.

Bleibt zu hoffen, dass mit diesen und zukünftigen Maßnahmen endlich mehr Stabilität bei den Servern einkehrt.

Eine willkommene Neuerung macht es euch übrigens schwerer, aus Versehen eure mühsam hochgezüchteten Helden zu löschen.