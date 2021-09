Blizzard erklärt, warum die Amazone in Diablo 2 Resurrected weniger sexy aussieht

Wie sieht die Amazone jetzt aus? In einem neuen Klassen-Trailer wurde das Gesicht der Amazone noch einmal anders gezeigt und nun sieht die Amazone wieder etwas femininer aus. Das kommt offenbar recht gut an, wobei die Diskussion um die Amazone nicht abflacht.

In unserem Hub findet ihr alles, was ihr zum Release von Diablo 2 Resurrected wissen müsst .

In Diablo 2 tretet ihr gegen die Fürsten des Bösen an und genau das soll sich auch in den Charakteren widerspiegeln. Das Team wollte nicht, dass die Amazone so aussehe, als „käme sie gerade aus einem Nachtclub.“

Das sagt Blizzard dazu: In einem Interview mit Axios sprach der Design Director Rob Gallerani über die Hintergründe der Änderung. Die sexualisierte Darstellung von Frauen in Blizzard-Spielen wurde schon vor 10 Jahren kritisiert .

Was wurde geändert? Mit der Überarbeitung erhielten alle 7 Klassen von Diablo 2 ein neues Aussehen. Darunter auch die Amazone. Die galt früher als besonders „sexy“ und ihre Schönheit stand in einem Kontrast zu ihrem wilden Auftreten.

