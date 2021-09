Das sagt Blizzard allen, die wegen des Sexismus-Skandals zögern, Diablo 2 Resurrected zu kaufen

In unserem Hub findet ihr alle wichtigen Infos zum Release: Diablo 2: Resurrected als Remaster – Alles, was ihr zum Release wissen müsst

Wann erscheint Diablo 2? Der Release für Resurrected ist am 23. September 2021 geplant. Um 17:00 Uhr deutscher Zeit fällt der Startschuss. Erstmals wird Diablo 2 mit Resurrected dabei nicht nur auf PC, sondern auch auf PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht.

Es soll Kokain auf der Toilette und Sex in der Lounge gegeben haben. Der Skandal eskalierte immer weiter und hat die Community in Aufruhr versetzt.

Was ist das für ein Skandal? Im Juli 2021 wurde Activision Blizzard von einer Behörde in Kalifornien verklagt , weil das Unternehmen eine sogenannte „Frat Boy Culture“ fördere – grob: stark sexistisches Verhalten, insbesondere gegenüber Frauen.

Das sagt Blizzard: In einem Interview mit Axios (via Axios) sprach der Design Director Rob Gallerani über das Remaster von Diablo 2 und die Schwierigkeiten der vergangenen Wochen. Konkret geht es dabei etwa um Fans, die sich nicht sicher sind, ob sie sich Diablo 2 kaufen sollt

Blizzard, das Studio hinter World of Warcraft, Overwatch und Diablo, ist seit einiger Zeit in einen Skandal verstrickt. Das könnte sich auf zukünftige Verkäufe auswirken, da viele Fans nun zweifeln, ob sie das Gaming-Studio noch unterstützen sollten . Einer der Chefs von Diablo 2 Resurrected hat eine klare Ansage an alle, die zögern.

Insert

You are going to send email to