Leya, Heiko und Maurice sprechen über den Blizzard-Skandal – Was sich jetzt ändern muss

Zuletzt hat Activision Blizzard in einem Statement mitgeteilt, dass der CEO von Blizzard, J. Allen Brack, das Unternehmen verlassen wird. Seine Position wird nicht neu besetzt, sondern gespalten in zwei “Co-Leads”. Diese Rolle wird von den beiden Vizepräsidenten Jennifer „Jen“ Oneal und Mike Ybarra übernommen, die den Entwickler zusammen leiten sollen.

In diesem Video diskutiert Maurice mit Leya Jankowski, Chefredakteurin von Mein-MMO, und Heiko Klinge, Chefredakteur von GameStar, über den Skandal und seine Folgen – und was er für uns alle bedeutet.

