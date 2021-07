Nach zwei Jahren Ermittlung reichte die staatliche Behörde „California Department of Fair Employment and Housing“ eine Klage gegen Activision Blizzard ein. Im Zentrum stehen Vorwürfe wegen Sexismus am Arbeitsplatz. Im Krisenmanagement wirkt die Spitze von Activision Blizzard jedoch kopflos und gespalten.

Es gibt keinen Leitfaden, um mit einer offiziellen Klage gegen Sexismus im eigenen Unternehmen umzugehen. Das bringt dir kein Management-Buch der Welt bei. In einer idealen Welt kommt Sexismus im eigenen Unternehmen natürlich gar nicht erst vor.

Soweit sind wir aber nicht. Publisher Activision Blizzard befindet sich nun genau in dieser Lage. Die Geschäftsführung muss jetzt mit der Krise umgehen. Ich maße mir nicht an, eine Lösung für das Unternehmen zu haben. Dafür weiß ich viel zu wenig über die Interna und Abläufe. Ich maße mir aber an zu behaupten:

Der initiale Umgang mit der Sexismus-Klage hätte falscher kaum sein können.

Die Zusammenfassung der Klage:

Staatliche Behörde verklagt Activision Blizzard – Üble Vorwürfe gegen WoW-Entwickler

Was ist bei Activision Blizzard nach der Klage schiefgelaufen?

Nachdem die Klage am 22. Juli wegen Sexismus und sexueller Belästigung eingereicht wurde, folgte schnell ein offizielles Statements seitens Activision Blizzard. Im Fokus steht vor allem das Team um World of Warcraft.

Das Statement zeigte sich jedoch empört gegenüber der Klage. Activision Blizzard beschuldigte die kalifornische Behörde „beschämend und unprofessionell“ zu arbeiten.

Auf das Statement folgten interne Mails von der Geschäftsführung an ihre Teams. Diese Mails waren gespalten in ihrem Ton.

Während die Mails von Blizzard-Chef J. Allen Brack und Activision-CEO Bobby Kotick die internen Probleme erstmal anerkannten und beschworen nun an diesen zusammen mit ihren Teams zu arbeiten

jagte Frances Townsend (Chief Compliance Officer) eine Mail hinterher, dass die Anschuldigungen der Klage ein falsches Bild der Firma zeigen würde und einige Vorwürfe faktisch unkorrekt seien. Das Problem: Townsend arbeitet erst seit 4 Monaten im Unternehmen.

Ich verstehe einiges an der Reaktion des Unternehmens nicht.

Es ist ungewöhnlich, dass das erste offizielle Statement seitens Activision Blizzard so schnell kam. Es lagen kaum 24 Stunden zwischen der Veröffentlichung der Klage und der des Statements.

Es ist unbegreiflich, weshalb das erste Statement einen so aggressiven Tonfall hat und komplett bestreitet, dass es Probleme im Unternehmen gibt. Man drohte in dem Statement sogar zwischen den Zeilen damit, Kalifornien als Unternehmen einfach zu verlassen.

Das Statement liest sich so, als wäre es schnell und emotional hochgeladen geschrieben worden. Emotionalität ist hier natürlich normal, sollte es auch sein. Trotzdem ist es kopflos.

Oben drauf kommt dann noch eine Mail von Townsend, die sich als Chief Compliance Officer genau um solche Dinge kümmern müsste aber nur davon spricht, dass es absolut keine Probleme gäbe.

Was bei diesen initialen Reaktionen komplett fehlt, ist die Empathie gegenüber der Teams. Es fehlt die Empathie gegenüber möglicher Opfer von Sexismus und sexueller Belästigung im eigenen Unternehmen.

Eine Klage einer offiziellen Behörde, die zwei Jahre ermittelt, ist nochmal eine komplett andere Nummer als ein einzelner Tweet, der von einem schlecht gelaunten Team-Mitglied abgesetzt hätte werden können.

Was hat das alles für eine Signalwirkung an die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten?

Ich kann verstehen, warum die Arbeit derzeit an World of Warcraft stillsteht und das Team zu wütend und traumatisiert zum arbeiten ist.

Über die Autorin: Leya Jankowski ist seit Februar 2021 die Chefredakteurin von MeinMMO. Krisenmanagement gehört da natürlich mit zu ihren Aufgaben. Sie weiß genau, dass man manchmal innerhalb kürzester Zeit eine Entscheidung treffen muss und dass oft nicht die Zeit bleibt, wohlüberlegt zu handeln. Sie hat jedoch auch in ihrem Leben selbst Erfahrung mit Sexismus und sexueller Belästigung gesammelt. Leya weiß, was in einem vorgeht, wenn solche Erfahrungen normalisiert und heruntergespielt werden.

Der Schneeball rollt, wächst zur tobenden Lawine

Nach den Ereignissen ließen natürlich Statements (via reddit) von ehemaligen und derzeitigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht lange auf sich warten. Es erscheinen seit der Klage täglich neue:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Immer mehr Tweets mit Berichten zu Sexismus im Unternehmen tauchen auf

Die Statements bestätigen vieles, was in der Klage gegenüber Activision Blizzard genannt wird. Ich werde die Statements nicht näher ausführen, weil mir teilweise selbst dabei schlecht wird. Im Groben wird berichtet von:

Machtmissbrauch

massiven Drogen-Konsum am Arbeitsplatz

Objektifizierung gegenüber Frauen

einer Personalabteilung, die Beschwerden nicht ernst genommen hat und über Probleme einzelner getratscht haben soll

sexueller Belästigung

keine Chancen-Gleichheit zwischen Männern und Frauen in der Karriere

einer toxischen Jungsclub-Mentalität

Das gipfelt nun in einem Brief der Teams an die Geschäftsführung, der bereits von mehr als 1.500 unterschrieben wurde. Ein Auszug:

Wir, die Unterzeichnenden, stimmen zu, dass die Aussagen von Activision Blizzard, Inc. und deren Rechtsbeistand bezüglich der DFEH-Klage, sowie die darauf folgende interne Erklärung von Frances Townsend, abscheulich und beleidigend für alles sind, wofür unser Unternehmen unserer Meinung nach stehen sollte. Um es klar und deutlich zu sagen: Unsere Werte als Mitarbeitende spiegeln sich in den Worten und Handlungen unserer Führung nicht korrekt wider.

Es wird weiter ausgeführt, dass die Teams das Vertrauen in ihre Geschäftsführung verloren haben, ein sicheres Umfeld zu schaffen.

Ich kann es ihnen nicht verdenken. Ein aggressives Abstreiten dieser Klage, wäre nicht das erste, was ich als Mitarbeiterin hören möchte.

Die Zukunft ist entscheidend und noch im Ungewissen

Derzeit ist es schwierig abzuschätzen, wie es nun mit Activision Blizzard weitergeht. Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass viele große Gaming-Studios massive Probleme mit einer toxischen Unternehmenskultur haben. Die Branche befindet sich aktuell im Wandel.

Was können mögliche Konsequenzen sein? Als herauskam, dass sich bei Ubisoft ein ähnliches Bild zeigte, mussten einige Top-Manager gehen. Das Unternehmen wollte sich neu aufstellen und die alte Riege zerschlagen. Denn gerade unantastbare Manager haben zu großen Teilen zu dem Problem beigetragen.

Das könnte nun auch den Managern bei Activision Blizzard drohen und wäre nicht unwahrscheinlich. Es ist schwer fraglich, ob gerade Frances Townsend ihren Job so halten können wird.

Bei Riot zeichnete sich ein ähnliches Bild. Dort engagierte man seinerzeit eine Harvard-Professorin, mit dem Schwerpunkt, Unternehmen dabei zu helfen, diverser und inklusiver zu werden. Nach einer Diskriminierungsklage zahlte Riot außerdem 10 Millionen Dollar an 1000 Frauen als Schadensersatz aus.

Seither scheint das Unternehmen konsequent an dem Problem gearbeitet zu haben und kommt auch mit positiven Schlagzeilen gegen Sexismus daher.

Activision Blizzard täte jetzt gut daran, auf die Forderungen ihrer Teams einzugehen. Ein neues Statement sollte unbedingt vor der Öffentlichkeit Einsicht zeigen und den Willen, etwas zu ändern.

Klar ist, dass nun ein hartes Stück Arbeit vor dem Unternehmen liegt. Es wäre sicher nicht verkehrt, externe Hilfe dazu zu holen, wie es seinerzeit Riot tat.

Besonder wichtig wird jetzt aber erstmal den Einzelnen zuzuhören. Ohne, dass Ängste, Wut und Kummer runtergespielt werden. Das ist, was die Betroffenen oft schmerzlich vermissen.