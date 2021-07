Der Vater von Diablo sagt: „Blizzard ist für mich gestorben“

David Brevik entwicklete in den 90ern und frühen 2000ern federführend die Action-RPG-Hits Diablo und Diablo 2. Nach den Sexismus-Vorwürfen distanziert sich der Design-Guru von seinem ehemaligen Arbeitgeber Blizzard. Er sagt, er wird dort nie mehr arbeiten, sich kein Produkt mehr von ihnen kaufen, Blizzard sei für ihn gestorben.

Wer ist der Vater von Diablo? David Brevik (53) gründe das Studio, das später als „Blizzard North“ bekannt wurde und war dort von 1993 bis 2003 der Präsident der Firma. Zusammen mit Max und Erich Schaefer gilt er als einer der Urväter von Diablo: Sie haben einige der Kern-Prinzipien moderner MMOs erfunden, wie die „Farbe von Loot“.

Zwar hatte er auch Pläne für Diablo 3, das mal ein Action-MMO werden sollte, doch dann verließ Brevik die Firma, bevor es dazu kam. Mit Diablo 3 hatte Brevik dann letztlich nichts mehr zu tun.

Später arbeitete Brevik bei Gazillion Entertainment an seinem eigenen Projekt „Marvel Heroes“, mittlerweile ist er ein Indie-Entwickler.

Diablo 2 (2000) gilt als Meilenstein der Videospiel-Geschichte und ist 2021 wieder hochaktuell. Blizzard arbeitet an Diablo 2 Resurrected, einem Remastered.

“Cancelt Blizzard”

Das sagt Brevik zum Sexismus-Skandal bei Blizzard: Eine kalifornische Behörde hat Anklage gegen Activision Blizzard erhoben. Man wirft dem Gaming-Studio vor, Frauen diskriminiert und ungleich bezahlt zu haben, außerdem sei es zu Fällen sexueller Belästigung gekommen.

In einem Twitch-Stream reagiert Brevik auf die Vorwürfe:

„Ich war sehr emotional. Kurz gesagt, auch wenn es sich blöd anhört: Cancelt Blizzard. Ich werde dort nie mehr arbeiten. Ich werde nie mehr irgendwas von denen kaufen. Blizzard ist für mich irgendwie gestorben – nicht nur irgendwie.“ David Brevik

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Das war NICHT unsere Kultur bei Blizzard North

Wie war das im Diablo-Team? Brevik wurde auf Twitter gefragt, ob es denn bei ihm in Blizzard North auch zu solchen Vorfällen kam wie im Haupt-Studio.

Brevik sagt (via twitter): Es sei tatsächlich ein einziges Mal bei Blizzard North zu einem solchen Vorfall gekommen. Er habe da aber rigoros durchgegriffen und die betreffende Person sofort gefeuert, obwohl das sein „Bester Freund für mehr als 10 Jahre“ zu dem Zeitpunkt gewesen war.

„Kokain auf der Toilette, Sex in der Lounge“ – Skandal um WoW-Entwickler Blizzard eskaliert

Er verfolge in seiner Karriere eine Null-Toleranz-Politik. In den wenigen Fällen nach seiner Zeit bei Blizzard, in denen es zu solchen Vorfällen gekommen sei, habe er die Leute sofort entlassen.

Brevik sagt: Die Vorfälle bei Blizzard “empörten ihn und machten ihn wütend”. So wütend, dass er kaum darüber sprechen kann. Er fühlt mit den Opfern mit und solidarisiert sich mit den Mitarbeitern von Activision Blizzard, die protestieren.

So kommt das an: In einer Diskussion im Subreddit zu Diablo (via reddit) ist man beeindruckt vom Auftreten von Brevik. Ein Nutzer von reddit: Er habe früher unter Brevik gearbeitet und er sei tatsächlich so tadellos und freundlich, wie sein Ruf es ihm bescheinigt.

Man schwelgt in Phantasien, wie sich Blizzard entwickelt hätte, wenn die Kultur und Leute von Blizzard North in den Jahren nach 2003 stilprägend gewesen wären. Ein Nutzer sagt sogar: “Da wurde das falsche Blizzard damals geschlossen”.

Die ursprünglichen Entwickler von Diablo 1 und 2 haben sich schon früher von den Spielen Blizzards distanziert. Laut ihnen hat sich die Kultur im Unternehmen entscheidend verändert:

Ursprüngliche Entwickler von Diablo sagen: Blizzard hat sich total geändert