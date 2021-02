Heute arbeitet Brevik an „It Lurks Below“, einem Survival-RPG in Pixelart, das 2019 auf Steam erschien.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sagt Brevik zu Diablo 3 : Der Diablo-Vater sagt auch, er und sein Team hätten damals, so um 2002 rum, an ihrer Version eines Diablo 3 gearbeitet. Man habe da viele interessante Ideen gehabt: Ihr Diablo 3 hätte sich gravierend von den anderen Diablo-Spielen unterschieden. Man wollte einen Mix aus Action-RPG und MMO machen.

Das sagt Brevik zu Diablo 2: Brevik hat jetzt in einer Reihe von Tweets über die Diablo-Reihe gesprochen. So erklärt er, warum es zu Diablo 2, obwohl das ein Mega-Hit war, nur eine Erweiterung gab.

Die Diablo-Reihe ist eigentlich das Kind von David Brevik, dem Mit-Gründer und ehemaligen Chef von Blizzard North. Der hat jetzt Einblicke in die Geschichte von Diablo 2 und Diablo 3 gegeben. Besonders interessant: Seine Version von Diablo 3 wäre ein Mix aus Action-RPG und MMO geworden. An dieser Vision arbeitete sein Team vor mehr als 15 Jahren.

Insert

You are going to send email to