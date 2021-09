Diablo 2 Resurrected zeigt kurz vor dem Launch noch Trailer für alle 7 Klassen, um euch richtig heiß zu machen

Letzte Woche begann Diablo 2 Resurrected damit, jeden Tag einen neuen Trailer für alle 7 Klassen im Spiel auf YouTube zu stellen. Die Trailer zeigen einen kurzen Überblick über die Klassen und ihre Fähigkeiten und machen richtig Lust auf das alte neue Diablo.

Was sind das für Videos? Bei den Trailern zu den Klassen handelt es sich um etwa einminütige Teaser für die jeweiligen Klassen, welche zeigen, was die Charaktere besonders macht. Außerdem könnt ihr sehen, was die Klassen optisch ausmacht aussehen und wie sich der Kampf anfühlt.

Die Videos machen alte Veteranen richtig heiß auf den Launch von Diablo 2 Resurrected und zeigen gleichzeitig neuen Spielern, die noch unentschlossen sind, was sie für Möglichkeiten haben. Bisher sind fünf von sieben Trailern erschienen, dabei schaffte es jeden Tag ein neuer auf YouTube. Wir können also damit rechnen, dass die verbleibenden Klassen-Videos noch diese Woche erscheinen.

Bislang fehlen noch die Videos zu dem Nekromanten und dem Assassinen, dafür haben aber bereits alle anderen Klassen ihren großen Moment bekommen, den wir euch hier vorstellen wollen.

Wir updaten diesen Artikel für euch, sobald die Videos der verbleibenden Klassen erschienen sind.

Die 7 Klassen aus Diablo 2: Resurrected im Ranking – Von unbeliebt bis beliebt

Die Klassen lassen in den Videos die Muskeln spielen

Das ist der Barbar: Im Video zum Barbaren erlebt ihr, wie euer Barbar aussehen könnte. Danach geht es direkt ans Eingemachte und ihr seht dem Charakter dabei zu, wie er sich im Nahkampf durch Monster prügelt.

Dabei setzt er vor allem auf rohe Gewalt und Wut, doch auch Blitze und Feuer scheinen im Video von ihm auszugehen. Mit verschiedenen Waffen und Rüstungen sowie Fähigkeiten sieht der Barbar in seinem Video gewaltig gut aus.

Hier könnt ihr das Video sehen:

Das ist die Zauberin: Die Zauberin lässt im Video ordentlich die Fetzen fliegen, denn sie setzt auf Elementar-Magie und eine Menge Flächenschaden. Ihr könnt sehen, wie sie eine Wand aus Feuer beschwört, es Blitze regnen lässt oder mit Eis um sich schießt.

Die Zauberin steht für Schaden und gewaltige Zerstörung im Fernkampf und genau dabei könnt ihr sie im Video auch beobachten. Nahezu mühelos sterben zahllose Monster, bevor sie überhaupt bei ihr sind.

Hier seht ihr das Video:

Das ist der Paladin: Ihr seht den Paladin klassisch mit Schwert und Schild bewaffnet in den ersten Szenen des Videos, doch er hat auch andere Waffen, auf die er zurückgreifen kann. Im Nahkampf und mit der göttlichen Kraft gesegnet, metzelt er sich durch die Gegnerhorden.

Er verlässt sich dabei nicht nur auf seine Nahkampf-Stärke wie der Barbar, sondern greift zusätzlich auf magische Elemente zurück. So kann er im Video eine Blitzwelle ausstoßen oder heilige Hämmer um sich herum kreisen lassen, die allem Schaden machen, was sie treffen.

Hier könnt ihr den Paladin in Aktion sehen:

Das ist die Amazone: Die kriegerische Amazone könnte man auch als klassische Jäger-Klasse bezeichnen. Sie ist geschickt im Fernkampf und greift auf ihren Bogen oder einen Speer zurück. Letzteren kann sie auch mit einem Schild kombinieren.

Im Video seht ihr, wie sich die Amazone den Gegnern annimmt und sie im mit Pfeilen und Speeren nahezu bombardiert. Diese Fernkampf-Geschosse kann die Amazone weiter anpassen und dann unter anderem auch Feuerpfeile schießen, um gegen die dunklen Mächte bestehen zu können.

In voller Pracht könnt ihr die Amazone hier sehen:

Das ist der Druide: Mit dem Druiden lasst ihr buchstäblich die Sau raus. Das Video zeigt, wie sich der Druide ikonisch in verschiedene Tierwesen verwandelt und sie auch an seine Seite rufen kann, um ihn im Kampf zu unterstützen.

Der naturverbundene Zauberer setzt dabei auf die Kräfte der Wildnis, um sich vorzugsweise im Nahkampf mit seinen Feinden anzulegen. Neben Wind und Feuer kann er auch auf viele Begleiter zurückgreifen, die für ihn kämpfen und hat dabei im Video gleich drei Wölfe zur Seite, oder einen großen Bären.

Im Video seht ihr, wie der Druide kämpft:

Was gibt’s noch? Die Videos des Nekromanten und der Assassine lassen noch auf sich warten, wir können aber davon ausgehen, dass sie in den nächsten Tagen erscheinen. Wir updaten diesen Artikel dann für euch und zeigen euch auch die beiden letzten Klassenvideos hier.

Wann könnt ihr loslegen? Diablo 2 Resurrected erscheint am 23. September für PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch, ihr könnt also noch diesen Monat zurück in den Klassiker zurückkehren oder ihn erstmalig ausprobieren, wenn ihr ihn damals nicht gespielt habt. Ihr könnt in Diablo 2 Resurrected sogar auf Knopfdruck zwischen der alten und neuen Grafik wechseln.

Doch auch sonst hat sich einiges verändert. Wir haben für euch alle Änderungen im Überblick.