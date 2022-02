Twitch-Streamer meldet auffällige Spende an den Support – Darf jetzt nie wieder Spenden erhalten

Der Twitch-Streamer Verloren zeigt regelmäßig Minecraft auf seinem Kanal. Vor einigen Monaten bekam er eine Spende über 1.200 Dollar, die ihm jedoch komisch vorkam. Er meldete sie dem Support von Twitch. Die buchten die Spende zurück und sperrten seinen Account für künftige Spenden permanent. Das kann Verloren nicht nachvollziehen und ging mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit.

Was ist genau passiert?

Verloren bekam eine Spende über 1.200 Dollar in Bits. Bits sind eine eigene Währung auf Twitch, die die Zuschauer kaufen können, um ihre Lieblingsstreamer zu unterstützen.

Das Kuriose an der Spende war jedoch, dass sie abgeschickt wurde, während der Streamer offline war. In der Regel werden Spenden jedoch während eines Livestreams getätigt, da viele Spender sich an der Reaktion der Streamer erfreuen.

Vorsichtshalber meldete Verloren die Spende deshalb dem Twitch-Support. Bereits 2020 hatte er schlechte Erfahrungen mit einem Spender gemacht, der all sein Geld nachträglich zurückgebucht hatte.

Der Support reagierte und buchte die Spende direkt zurück. Allerdings sperrten sie vorsichtshalber den kompletten Account von Verloren. Der beschwerte sich und bekam seinen Account innerhalb von einer Stunde zurück, auch mit der Möglichkeit Geld zu verdienen. Der einzige Haken war, dass es im Stream keine Rangliste mehr für Spenden und geschenkte Abos gab.

Daraufhin wandte sich Verloren abermals an den Support und hoffte, dass sie das Anzeige-Problem der Rangliste lösen könnten. Doch der Support sperrte Verloren daraufhin für alle künftigen Spenden in Form von Bits.

Die komplette Geschichte mit Screenshots von den Gesprächen mit dem Twitch-Support teilte Verloren über Twitter.

“Führt dazu, dass Streamer keine Betrüger mehr melden”

Wie wird auf die Geschichte reagiert? Der Support von Twitch, der im Laufe des Twitter-Threads erwähnt wird, hat bisher noch nicht auf die Vorwürfe von Verloren reagiert.

Allerdings sammeln sich auf Twitter und auch im reddit einige Reaktionen aus der Community, die in der Entscheidung von Twitch ein riesiges Problem sehen:

surfordiebear schreibt etwa im reddit: “Das wird nur dazu führen, dass Streamer keine Aktivitäten melden, die sie für betrügerisch halten. Interessanter Schritt von Twitch.”

Auch MrTastix sieht hier ein Problem: “Wenn man um Ehrlichkeit bittet und die Leute dann “belohnt”, indem man sie verprügelt, dann zeigt man damit nicht, dass sie aufhören sollen zu lügen, sondern dass sie besser nicht erwischt werden sollen” (via reddit).

Einige Nutzer empfehlen Verloren nun, zu YouTube Gaming zu wechseln (via Twitter). Das wäre in ihren Augen der einzig richtige Schritt, um Twitch zu zeigen, dass sie so nicht mit ihren Streamern umgehen können.

Verloren wäre nicht der erste Streamer, der in den letzten Monaten zu YouTube wechselt. Ludwig verließ Twitch im Dezember 2021. Er kritisierte, dass Twitch ihm nicht die Liebe entgegenbrachte, die er verdiene. Zuvor waren auch TimTheTatman und DrLupo im September zu YouTube gewechselt.

Verloren ist ein kleiner Streamer und auf Bits angewiesen

Wer ist Verloren überhaupt? Verloren ist seit 2016 auf Twitch aktiv und gehört zu den “eher kleinen” Streamern. Im Schnitt schauen ihm 90 Leute zu, im Peak kam er in den letzten 365 Tagen auf immerhin 5.673 Zuschauer.

Sein Fokus liegt auf Minecraft, womit er über 1.000 Stunden im Livestream verbracht hat. Zudem zeigte er Star Trek Fleet Command und Raid: Shadow Legends, jedoch beides nur für wenige Stunden.

Warum sind solche Sperren gerade für kleine Streamer ein Problem? Streamer mit einer kleinen Community sind oft darauf angewiesen, dass sie Spenden bekommen.

Wer wenig Zuschauer hat, spielt für Werbedeals keine Rolle und hat zudem nur einen kleinen Kreis von Personen, die eine Subscription, also ein Abo, abschließen können. Die wenigen Zuschauer wiederum spenden aber gerne zusätzliches Geld neben ihrem Abo.

Darum ist auch die Rangliste so wichtig, nach der Verloren in einem weiteren Ticket an den Twitch-Support gefragt hatte. Diese Wale, die viel investieren, sehen sich gerne auf Platz 1 eines solchen Rankings.

Sperren jeder Art bei Twitch sind ein Problem für die Streamer. Zuletzt forderte eine Streamerin Krankentage, um einen Ausfall von Einnahmen auffangen zu können:

