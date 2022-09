Spieler meckern über Optik von GTA 6 – Dann zeigen Entwickler-Kollegen, wie Game Development wirklich aussieht

Der große Leak zu GTA 6 wurde von einem Teil der Gaming-Community stark negativ aufgenommen und für sein mieses Aussehen kritisiert. Daraufhin haben Entwickler von Indie- und AAA-Spielen Videos veröffentlicht, die ihre Spiele im frühen Entwicklungsstadium zeigen.

Das wurde gesagt: Vor einigen Tagen gab es beim Entwickler Rockstar Games den größten Leak, den die Firma je erlebt hat. Er enthielt extrem viel Material aus der Entwicklung von GTA 6, dem nächsten großen Flaggschiff-Spiel von Rockstar.

Darunter waren auch Screenshots und Gameplay-Videos, die sich mit rasanter Geschwindigkeit im Internet verbreitet hatten. Es handelte sich allerdings um eine sehr frühe Version des Spiels, die noch völlig unfertig ist und auch entsprechend aussieht.

Dennoch wurden in der Gaming-Community schnell Stimmen laut, dass die Grafik von GTA 6 ganz offensichtlich schlecht wird. Besonders ein Tweet zu dem Thema wurde viel geteilt, ging schnell viral und erhielt auch viel Aufmerksamkeit von Entwicklern verschiedener Studios.

„Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich wortwörtlich das Thema studiert habe. School of Informatics and Computing Game Development."

Darin behauptete der Twitter-User @Design4Mind317, dass Grafik und Beleuchtung in Spielen als Erstes fertiggestellt werden. Demnach sei GTA 6 schon seit 4 Jahren in Entwicklung und das fertige Produkt würde genauso aussehen, wie die Bilder und Videos aus dem Leak.

„Es wurden Assets aus Killzone benutzt, weil Spiele in Entwicklung nicht fertig aussehen“

Das erzählen die Entwickler und Journalisten: Der virale Post von @Design4Mind317 löste eine Welle von Reaktionen aus, die ihn und Leute, die ihm zustimmten, für ihr mangelndes Wissen kritisierten. Eine ganze Reihe von Entwicklern, die an Spielen wie God of War, Horizon Zero Dawn, Sea of Thieves und Cult of the Lamb gearbeitet haben, stellten sich dem entgegen.

Die Kernaussage ihrer Posts war, dass die Grafik definitiv nicht das Erste ist, was fertiggestellt wird und ein spielbarer Build eines Spiels nicht bedeutet, dass es auch fertig ist. Viele von ihnen zeigten daher Videos mit den Early-Builds ihrer eigenen Spiele, in denen:

Das Lighting fehlt oder nur extrem simpel ist

Die Assets von anderen Spielen als Ersatzteile verwendet wurden

Die Umgebung keinerlei Details enthält (kein Gras, Gebäude sehen aus wie Blöcke)

Die Spielfiguren nur graue Puppen sind oder aus grellen Blöcken bestehen etc.

Hier sind einige der Videos und Screenshots, die in dem Zusammenhang geteilt wurden:



Der Screenshot in dem Tweet zeigt den gefürchteten Thunderjaw aus Horizon als bunten, klotzigen Spielzeugdino, dessen abbrechbare Körperteile farbig markiert sind. Beschossen wird er aus einer Waffe, die das Studio Guerrilla Games von Killzone geliehen hatte, einem ihrer früheren Games.



In einem anderen Tweet wird eine der bombastischsten Kampfszenen in God of War gezeigt. Darin kämpfen Kratos und Atreus gegen den Gott Baldur, doch während der Entwicklung sah das Ganze noch sehr grau und farblos aus.



Ein weiterer Tweet zeigt den Vergleich eines frühen Builds von Cult of the Lamb auf der linken Seite und der fertigen Version auf der rechten. Der Early-Build-Version fehlen massig Assets und Animationen, und die Texturen sind stark vereinfacht.

Die Botschaft all dieser Videos ist, dass man ein Spiel nicht anhand von Leaks wie GTA 6 beurteilen kann. Sie zeigen das UI der Entwickler-Tools, verwenden teilweise noch falsche Assets, um bestimmte Dinge testen zu können, es fehlen viele Features etc.

Die meisten Gamer können damit nichts anfangen, weil sie sich mit den Vorgängen innerhalb der Spielentwicklung nicht auskennen und missinterpretieren stark das, was sie sehen.

„So sah Halo 4 9 Monate vor dem Gold-Status aus."

In ihren Tweets kommentieren die Entwickler, dass ihre Spiele teilweise bis weniger als ein Jahr vor dem Entwicklungsende noch „unfertig“ aussehen. Ein geleakter Build, der wie bei GTA 6 eine Pre-Alpha-Phase zeigt, ist grafisch daher bei Weitem nicht fertig.

Wie findet ihr die Vergleiche zwischen den Developtment-Versionen der großen AAA-Spiele? Was ist eure Meinung zu dem Leak von GTA 6? Erzählt es uns in den Kommentaren.

