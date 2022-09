Der Mega-Leak schadet GTA 6 und Rockstar, aber auch den Fans

Ein massiver Leak zu GTA 6 macht derzeit die Runde im Internet. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski sagt: Das ist für uns alle schlecht.

Egal, wann und wo ein Leak zu einem Videospiel auftaucht, führe ich im Internet die gleiche mühselige Diskussion. Immer wieder meinen einige behaupten zu müssen, dass Leaks nur Teil eines elaborierten Marketingplans seien. Wer das behauptet, zeigt jedoch nur eins: Unwissen.

Leaks in der Größenordnung von GTA 6 schaden dem Spiel massiv. Videos zu Gameplay aus einer frühen Version des Spiels kursieren im Internet. Ebenso ist ein Teil des Quellcodes von GTA 6 veröffentlicht worden.

Aktuell können wir noch nicht abschätzen, wie hoch der Schaden insgesamt für Rockstar ausfallen wird. Es wird Wochen brauchen, um das alles aufzuarbeiten. Außerdem können wir davon ausgehen, dass der Leaker noch Material zurückgehalten hat. Der Leaker sprach bereits davon, dass er mit Rockstar in Verhandlung gehen will (via twitter.com).

So habe er angeblich den Quellcode von GTA 5 und mehr von GTA 6. Er verlangt eine Summe im fünfstelligen Bereich, also mindestens 10.000 Dollar, damit der Code nicht an die Öffentlichkeit kommt.

Unfertiges Material sieht natürlich schlecht aus

Das Leak-Material stammt aus einer frühen Entwicklungsphase und sieht entsprechend unfertig aus. Es fehlen Details, Beleuchtungen, die Bewegung wirkt noch hakelig. Das ist in diesem Stadium normal.

Das mögen spannende Einblicke sein für Leute, die sich tiefer mit Videospielen beschäftigen, vielleicht selbst schon in frühen Entwicklungsphasen als Testpersonen unterwegs waren. Das ist bei Weitem aber nicht der Großteil der Spieler und Spielerinnen.

So ist es nicht verwunderlich, dass es Kommentare zum Material gibt, dass das alles für 2022 erschreckend schlecht aussieht.

Wenn ihr schonmal ein Handwerk ausgeübt habt, sei es Malen, Kochen, Stricken, Bauen, dann wisst ihr, wie ätzend es ist, wenn euch jemand bei der Hälfte des Prozesses über die Schulter schaut, das unfertige Produkt mit missbilligen Blicken beäugt und Anmerkungen macht. Oder noch schlimmer: Gutgemeinte und ungefragte Ratschläge erteilt, wie das doch besser ginge.

Geleakter Quellcode ist das größte Übel

Während unfertiges Material noch in Vergessenheit geraten kann, sobald das fertige Spiel erst mal da ist, sieht das mit dem Quellcode anders aus. Der Quellcode ist die Grundlage eines jeden Programms, jeder Software und damit auch von Videospielen

Das ist zum einen etwas, das man nicht in Händen der Konkurrenz sehen will. Aber Zugriff darauf öffnet auch Tür und Tor für Hacks in GTA Online. Zugriff auf den Quellcode macht Hacker nahezu unaufhaltbar und es wäre ein leichtes, das Spiel etwa mit Cheats zu verseuchen.

Spätestens hier sollte klar sein, wie massiv der Schaden wirklich ist.

Der Release von GTA 6 wird durch Leak verzögert

Der Leak bedeutet schlechte Nachrichten für alle, die schon sehnsüchtig auf das neue GTA 6 warten. Denn alles, was hier passiert ist, bedeutet, dass sich die Veröffentlichung verzögern wird.

Was jetzt passieren muss:

der Schaden muss begrenzt werden

die Höhe des Schadens muss ermittelt werden

die Ursprünge des Leaks müssen gefunden werden

der Quellcode muss mit großer Wahrscheinlichkeit zu Teilen neu geschrieben werden

die Moral des Teams muss wieder aufgebaut werden

Das sind jetzt nur die wichtigsten Punkte, die ich mit dem Blick von außen beurteilen kann. Was jetzt wirklich noch alles im Hintergrund läuft, kann ich natürlich an dieser Stelle nicht sagen.

Das alles kostet Zeit und Geld und das geht wieder auf Kosten der Spieler und Spielerinnen.

Ich kann verstehen, dass man sich nach all der Zeit vielleicht sogar freut, endlich ein Lebenszeichen und Material zu GTA 6 zu sehen. Aber hinten heraus hätte kaum etwas Schlimmeres für Rockstar und schlussendlich auch die Fans passieren können.

