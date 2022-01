GTA Online: Wie lange dauert ein Tag?

In GTA Online gibt es Tag- und Nacht-Zyklen. Aber wie lange dauert eigentlich ein Tag in der Onlinewelt? Irgendwann stellt sich jeder mal diese Frage.

In der Welt von GTA Online könnt ihr im Hellen und im Dunklen spielen. Manchen Spielern ist das egal, andere legen für Screenshots und Videos Wert auf die strahlende Sonne oder die leuchtenden Sterne.

Wir zeigen euch hier in der Übersicht alles zu den Zeiten von GTA 5 in der Story und GTA Online.

Zeiten ingame und im Real Life im Vergleich

So lange dauert ein Tag: Ein Tag in GTA Online dauert im echten Leben 48 Minuten. Eine Stunde im Spiel vergeht in zwei “echten” Minuten. Das bedeutet, dass euch alle 48 Minuten Geld von eurem Konto abgezogen wird, um laufende Kosten für eure Apartments, euren Mechaniker oder andere Dienste abzudecken.

Doch was passiert mit euch und euren Appartments, wenn die Rechnung fällig wird und ihr kein Geld mehr habt? Wir haben das für euch überprüft:

Was passiert, wenn man kein Geld mehr in GTA Online hat?

Wie ist es in der Story? In GTA 5 dauert ein Tag ebenfalls 48 Minuten. Anders als in GTA Online bleibt die Zeit allerdings im Pausenmenü stehen. Wenn ihr die Zeit überspringen wollt, dann könnt ihr euch mit den Protagonisten zum Schlafen ins Bett legen. Allerdings schlafen sie alle unterschiedlich lang.

Michael schläft sechs Stunden lang

Franklin schläft acht Stunden lang

Trevor schläft zwölf Stunden lang

Nutzt also die Zeit in GTA Online, um schnell viel Geld zu verdienen, damit ihr täglich eure Rechnungen bezahlen könnt. Dazu bietet euch das Spiel die unterschiedlichsten Möglichkeiten, eure Konten zu füllen.

Erledigt Heists, spielt in Missionen, verkauft illegales Zeug als CEO – Was immer euch einfällt, ihr könnt Kohle machen. Wir haben für euch im Guide die besten Wege, um in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen zusammengefasst.