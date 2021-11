Was passiert, wenn man kein Geld mehr in GTA Online hat?

Wart ihr schon mal so richtig arm in GTA Online? Wie habt ihr euch aus dem Loch gekämpft?

Als fortgeschrittener Spieler sollte es euch in der Regel nicht passieren, dass ihr komplett pleitegeht. Denn GTA Online bietet inzwischen so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, dass ihr immer etwas verdienen könnt. Doch gerade Anfänger oder Spieler, die sich etwas Teures wie die Kosatka kaufen, kommen leicht an den Pleite-Status.

Der Mechaniker hat keine Lust mehr, euch zu helfen, wenn ihr ihn nicht bezahlt. Also könnt ihr nicht mehr irgendwo in der Pampa eure Fahrzeuge anfordern, denn der Mechaniker geht einfach nicht mehr ans Handy.

In eurer Wohnung wird der Strom abgestellt. Ihr sitzt dann zwar nicht Dunkeln, aber könnt Inhalte wie den Fernseher oder das Radio nicht mehr nutzen. Außerdem könnt ihr nicht mehr duschen, da das Wasser in eurer Wohnung abgedreht wird.

Das passiert, wenn ihr pleite seid: Für den Fall, dass ihr in GTA Online plötzlich kein Geld mehr habt, haben sie die Entwickler etwas einfallen lassen. Immerhin bezahlt ihr ja täglich (also alle 48 Minuten im Real Life) Nebenkosten für eure Wohnung, Lohn für euren Mechaniker und Kosten zur Unterhaltung von Geschäften wie dem Kokainlabor, der Hanfplantage oder des Bunkers.

Was ist das Problem? In GTA Online regiert das Geld. Wer gerade anfängt, merkt, dass alles recht teuer ist und man zu Beginn genau schauen muss, wie und wo man sein Geld investiert. Doch selbst fortgeschrittenen Spielern kann es passieren, dass Konto und Geldbörse plötzlich ein Guthaben von 0 GTA-$ erreichen.

Kein Bargeld und kein Geld mehr auf dem Konto in GTA Online ? Das hat Konsequenzen für eure Wohnung und euren Mechaniker. Seht hier, was passiert, wenn ihr pleite seid.

