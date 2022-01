GTA Online: Kopfgeld aussetzen und loswerden – Wie geht das?

In GTA Online könnt ihr ein Kopfgeld auf andere Spieler aussetzen. Wenn ihr Pech habt, setzen andere Spieler oder Unbekannte ein Kopfgeld auf euch aus. Wir zeigen euch, wie ihr eins aussetzt und wieder loswerden könnt.

Was ist das für ein Kopfgeld? Kopfgelder in GTA Online können auf alle Spieler verteilt werden, die nicht im Passiv-Modus sind. Verschiedene Prämien können auf den Tod eines anderen Spielers ausgesetzt werden, die der Killer dann verdient.

Wir zeigen euch in dieser Übersicht die Optionen, die es bei Kopfgeldern gibt:

Wie kann man ein Kopfgeld aussetzen?

Wie kann man ein Kopfgeld verdienen?

Wie kann man ein Kopfgeld loswerden?

Kopfgeld aussetzen in GTA Online

Das müsst ihr tun: Zunächst müsst ihr euch in einer Lobby von GTA Online befinden, in der auch andere Spieler mitspielen. Kopfgelder könnt ihr nicht auf NPCs aussetzen, sondern nur auf andere Spieler.

Öffnet euer Smartphone im Spiel.

Navigiert zu eurem Telefonbuch “Kontakte”.

Die Liste ist alphabetisch geordnet und zeigt erst Spieler und dann NPC-Kontakte an.

Navigiert zu Lester und wählt die Option “Kopfgeld aussetzen”.

Anschließend wählt ihr den Spieler aus der Liste aus, der ein Kopfgeld erhalten soll.

Wählt jetzt die Höhe des Kopfgeld-Betrages – Das kann ein Betrag zwischen 2.000 und 10.000 Dollar sein. Davon zwackt sich Lester eine Gebühr von 1.000 $ ab.

Das Kopfgeld bleibt nun einen gesamten Tag in GTA Online (etwa 48 Minuten in der echten Welt) auf dem Spieler, den ihr ausgesucht habt.

Auf der Karte wird der Spieler durch ein Symbol hervorgehoben und damit attraktiv für andere Spieler in der Lobby.

Führt diese Schritte in GTA Online durch, um ein Kopfgeld zu verteilen.

Das müsst ihr bedenken: Jeder Spieler in der Lobby kann sich das Kopfgeld des Spielers sichern. Wenn ihr also von einem Spieler ein Kopfgeld einlösen wollt, müsst ihr ihn vor allen anderen töten. Holt ihr euch selbst ein Kopfgeld, das ihr selbst ausgesetzt habt, macht ihr ein Minus von 1.000 $ (die Gebühr, die ihr für das Kopfgeld an Lester zahlt)

Spieler, die sich im Passiv-Modus in einer öffentlichen Lobby befinden, können von anderen Spielern kein Kopfgeld erhalten.

Wenn ihr genug Autos von NPCs stehlt, dann kriegt ihr ein Kopfgeld von “Unbekannt” – das teilt euch dann das Spiel selbst und kein anderer Spieler zu.

Kopfgeld-Prämie verdienen

Wie geht das? Wenn ihr euch das Kopfgeld eines anderen Spielers sichern wollt, dann müsst ihr ihn nur umlegen. Ihr könnt ihn mit dem Auto überfahren, erschießen oder auf jede andere erdenkliche Weise töten. Es kommt darauf an, dass ihr der Killer seid. Anschließend wird euch das Geld dann direkt ausgezahlt.

Wichtig ist: Ein Kopfgeld kann nur von einem Spieler eingesackt werden. Bedenkt, dass Spieler mit einem Kopfgeld darauf aufmerksam gemacht werden und sehr wohl wissen, dass die Lobby hinter ihnen her ist. Rechnet also damit, dass sie sich verteidigen.

Auf der Map werden Spieler mit einem Kopfgeld durch einen großen, roten Totenschädel angezeigt.

Man kann die Kopfgeld-Prämie aber auch selbst verdienen:

Wie kann man sein Kopfgeld loswerden?

Das müsst ihr tun: Um ein Kopfgeld loszuwerden, müsst ihr für 24 Ingame-Stunden (etwa 48 Minuten) am Leben bleiben. Ihr könnt nicht in Jobs oder sicheren Immobilien warten, bis die Zeit abgelaufen ist, da der Timer in diesen Fällen pausiert wird. Wenn ihr dann wieder im Freien seid, läuft der Timer weiter.

Schafft man es, so lange im Freien am Leben zu bleiben, dann wird einem selbst das Kopfgeld ausgezahlt. Beim ersten Mal gibt es für das Überleben eines Kopfgeldes einen Erfolg.

