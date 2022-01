Wie viel Geld kann man maximal in GTA Online haben?

Geld spielt in GTA Online eine wichtige Rolle. Aber wie viel Geld kann man höchstens in GTA Online besitzen? Gibt es ein Limit und wenn ja, warum?

Um was geht es? Jeder will in GTA Online viel Geld verdienen. Die Straßen von Los Santos geben euch dabei jede Menge Möglichkeiten. Kleines Geld verdient man, indem man Läden ausraubt. Die große Kohle gibt es, wenn man Raubüberfälle abschließt. Da kriegt man schon schnell ein paar Millionen aufs Konto. Aber gibt es ein Limit? Sagt GTA irgendwann “Sorry, bis hier hin und nicht weiter”?

Ja. GTA Online hat ein Geld-Limit pro Spieler. Und das liegt bei knapp über 2,1 Milliarden GTA-Dollar als Bargeld. Aber warum gibt es das Limit und wieso muss das ausgerechnet so eine krumme Zahl sein? Und wie hoch ist das maximale Vermögen auf dem Konto?

In GTA Online könnt ihr höchstens ~ 2,1 Milliarden Dollar als Bargeld besitzen, warum?

Das ist das genaue Limit: In GTA Online und Offline könnt ihr maximal 2.147.483.647 GTA-Dollar bei euch tragen.

Umgerechnet in Shark-Cards (mit Echtgeld gekaufte GTA-Dollar) müsstet ihr etwa 268 der Megalodon-Karten kaufen, die pro Karte 8 Millionen GTA-Dollar bringen.

Eine Karte kostet regulär 75 €. Es wären also über 20.100 € fällig, wenn ihr euch an das Bargeld-Limit kaufen wollt. Allerdings funktioniert das nicht, da der Betrag von Shark-Cards direkt auf euer Ingame-Konto gutgeschrieben wird und ihr es nicht als Bargeld erhaltet.

Warum gibt es das Limit? Diese Zahl wirkt ziemlich “Random”, ist sie aber nicht. Denn es handelt sich dabei um den höchsten positiven Wert für ein System, das 32-Bit-Ganzzahlen verwendet.

Wie hoch ist das Gesamt-Limit? Das ist nicht ganz klar. Ein YouTube-Video zeigt einen Modder, der sich immer mehr Geld zusteckte und dann bei einem Betrag von 32.652.609.400 GTA-Dollar nicht mehr weiter kam. Also Bargeld und Geld auf dem Konto.

Allerdings gibt es keine solide Begründung, warum genau diese Zahl das Limit sein sollte. Das Video wurde im Jahr 2016 von Skippy Kane hochgeladen (via YouTube.com)

Ob das Limit niedriger ist, wenn man das Geld auf legalem Wege verdient, ist unklar.

Haben Spieler das schon erreicht? An das Cap von über 32 Milliarden GTA-Dollar wird ein Spieler mit normaler Spielweise nicht so schnell kommen. Dafür müsste man jahrelang viele Stunden am Tag grinden.

Im Jahr 2019 errechnete GTA-YouTuber “The Professional”, dass ein Spieler, der 24 Stunden am Tag grindet, etwa 4,8 Milliarden Dollar im Jahr erzielen könnte (via YouTube.com). Ohne Schlaf, ohne Essen, ohne eine andere Aktivität am Tag.

Durch neue Inhalte wie den Cayo-Perico-Heist dürfte die Verdienst-Mächtigkeiten inzwischen noch weiter gewachsen sein. Dennoch ist es für “normale” Spieler ein weit entferntes, wenn nicht sogar unerreichbares Ziel.

Was passiert, wenn man das maximale Geld hat? Wie Spieler berichten, erhält man einen Fehler im Spiel, wenn man das Bargeld-Limit überschreitet. Der Modder aus dem YouTube-Video konnte sich einfach nicht mehr Geld zustecken, das Spiel veränderte seinen Kontostand nicht weiter.