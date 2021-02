GTA Online: Meine 3 bisher wichtigsten Käufe aus 2021

In GTA Online gibt es 2021 wichtige Käufe, die euch beim Spielen helfen. MeinMMO-Redakteur Patrick Freese zeigt euch, was seine bisher wichtigsten Anschaffungen für dieses Jahr waren.

Durch den Cayo-Perico-DLC, der am 15. Dezember 2020 veröffentlicht wurde, kamen viele neue Inhalte ins Spiel. Auch in den Wochen danach kommt per Drip-Feed weiterer Content.

Ich habe in GTA Online schon über 800 Spielstunden verbracht und in dieser Zeit einige Inhalte, Fahrzeuge, Features und Geschäfte ausprobiert. Im Jahr 2021 gibt es drei Käufe, die ich auf keinen Fall zurückgeben werde. Ich stelle sie euch hier vor und zeige, warum sie so wichtig sind. Und, warum sie euch auch interessieren könnten.

Ein Einblick in die neuen Inhalte von Cayo Perico – Alleine beim Händler Warstock Cache & Carry

Die Reihenfolge in unserer Auflistung ist dabei willkürlich gewählt. Je nach euren Anforderungen sind andere Teile davon wichtiger.

1. Pegassi Toreadeor

Was macht es gut? Der Toreador kam als Teil des Cayo-Perico-DLCs ins Spiel.

Es verfügt über Waffen (Maschinengewehre + Raketen)

Man kann einen Boost einsetzen

Es gibt einen Amphibien-Modus, um im Wasser zu fahren

Das Besondere an den ausgerüsteten Raketen ist, dass sie unendlich sind. Ihr habt eine unbegrenzte Anzahl der zielsuchenden Raketen, die ihr aus dem Auto ballern könnt. Die Zielverfolgung dieser Raketen ist besonders erwähnenswert, denn sie trifft auch kleine, bewegliche Ziele gut. Wenn ihr also von Flugmotorrädern genervt werdet, sind eure Raketen dabei ein netter Konter. Besonders, weil im Flugmotorrad Oppressor MK 2 die Raketen begrenzt sind.

Die Panzerung des Toreador ist auch erwähnenswert. Denn die Karre hält 2 Schüsse aus einem Raketenwerfer aus. Außerdem braucht ein Gegner mit einem Oppressor MK 2 satte 6 Raketentreffer, um euch in die Luft zu jagen.

Der Schwimm-Modus funktioniert wie beim Stromberg. Ihr fahrt ins Wasser, drückt nach rechts auf dem D-Pad und fahrt dann unter Wasser weiter. Dabei ist der Toreador allerdings schneller als der Stromberg und hat sogar ein Sonar verbaut. Damit spürt ihr Unterwasserkisten auf, die euch mit Geld belohnen. Das Sonar erhaltet ihr, wenn ihr das U-Boot Kosatka besitzt und dort die Sonar-Station gekauft habt.

Was kostet das? Der Wagen kostet 3.660.000 GTA-Dollar und ist bei Warstock Cache & Carry erhältlich.

2. Sparrow Helikopter

Was macht er gut? Den Sparrow-Helikopter gibt es, wie den Toreador, seit dem Cayo-Perico-DLC. Ihr benötigt das Kosatka U-Boot, um den Heli kaufen zu können und dort zu parken. Doch das lohnt sich. Besonders, weil der Heli im Zusammenspiel mit der Kosatka richtig punkten kann.

Der Sparrow-Heli ist etwas schneller als ein Oppressor MK2 und deutlich schneller als ein Buzzard-Heli

Als Waffen könnt ihr eine Minigun ausrüsten oder einen Raketenwerfer (auch mit zielsuchenden, unbegrenzten Raketen)

Der kleine Heli lässt sich leicht und gezielt manövrieren

2 Leute finden im Heli Platz

Wenn ihr den Sparrow in der Kosatka parkt, dann ist er dort ideal abgestellt. Denn für die Setup-Missionen des Cayo-Perico-Heists ist der Heli ideal. Vorbei sind die Zeiten, in denen ihr mit einem Schlauchboot von der Kosatka aus zur Küste fahren müsst, um dort euren CEO-Buzzard zu rufen. Mit dem Sparrow startet ihr direkt aus dem U-Boot und das spart euch so viel Zeit!

Aber auch abgesehen von dem Überwassertaxi punktet der Sparrow. Denn ihr könnt ihn über den „Sonderfahrzeuge“-Reiter und dann bei „Kosatka“ im Interaktionsmenü direkt vor euch spawnen lassen. Dafür müsst ihr euch nicht erst als CEO oder Bikerboss registrieren. Ein großer Vorteil auch in anderen Missionen. Der Sparrow gehört jetzt zu den besten Helikoptern in GTA Online.

Was kostet das? Für den Sparrow müsst ihr 1.815.000 GTA-Dollar bei Warstock Cache & Carry hinlegen. Ihr kauft ihn als Teil der Renovierung der Kosatka.

3. Kosatka – Das U-Boot für alle Fälle

Was macht es gut? Zweifelsohne ist das Kosatka eins der wichtigsten Fahrzeuge, das mit dem Cayo-Perico-Heist ins Spiel kam. Von dort aus steuert ihr wichtige Missionen, startet den Heist und könnt vor Ort besondere Fahrzeuge wie den Sparrow lagern.

Ihr braucht das Kosatka, um den Cayo-Perico-Heist zu hosten

Mit einer Sonar-Station könnt ihr versteckte Beute aufspüren, die euch GTA-Dollar bringt

Verfolgungsraketen, die weit über die Map fliegen

Ihr könnt mit dem U-Boot fahren (es steht nicht an einem Fleck, wie die Yacht)

Ihr könnt auch den Toreador im U-Boot parken

Wenn ihr die Kosatka besitzt, könnt ihr den Cayo-Perico-Heist starten. Der funktioniert solo und dauert etwa 1 bis 2 Stunden, wenn man ihn alleine abschließt und nicht die perfekten Wege rennt. Den Kaufpreis des U-Boots habt ihr durch den freigeschalteten Heist also schnell wieder eingespielt. Denn in Cayo Perico gibt’s die höchsten Belohnungen.

Dazu bietet das Boot eine Schnellreise-Funktion. Die kostet anfangs noch 10.000 Dollar pro Reise. Doch wenn ihr den Cayo-Perico-Heist einmal abgeschlossen habt, sind es nur noch 2.000 Dollar pro Reise.

Hinzu kommt der äußerst sympathische Zeitgenosse Pavel, der in unserer Abwesenheit das Kommando über die Kosatka hat. Er spricht euch stets respektvoll mit Kapitan an.

Weitere wichtige Käufe in GTA Online

Ich spiele jetzt seit einigen Jahren GTA Online und habe dort viele Inhalte gekauft, die ich auf keinen Fall missen möchte. Das Shotaro-Motorrad hilft mir jede Woche bei den Zeitrennen in GTA Online. Im Biker-Business mache ich passiv Einkommen, während ich in der City unterwegs bin. Als CEO steht mir viel Macht zur Verfügung und viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen.

Lest hier mehr über meine 5 Käufe aus GTA Online, die ich nie bereut habe. Vielleicht fehlt euch ja noch etwas von der Liste.

Wollt ihr euren Fuhrpark noch weiter ausbauen? Dann schaut euch Panzer, Kommandozentralen und fliegende Motorräder an. 5 Fahrzeuge, die 2020 jeder in GTA Online besitzen sollte sind auch heute noch wichtig.

Wie gefallen euch die neuen Inhalte aus dem Cayo-Perico-Heist und welche findet ihr am besten? Schreibt es uns doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Fehlt euch noch das nötige Kleingeld, um die neuen Inhalte zu kaufen? Kein Problem. Wir zeigen euch 13 Wege, um 2021 schnell Geld in GTA Online zu verdienen. Da sind für jeden Methoden dabei, die man sofort umsetzen kann.