Mitglied einer Hacker-Gruppe kommt aus dem Gefängnis frei, aber Nintendo ist noch nicht fertig mit ihm

Sollte also Gary Bowser bald in sein Heimatland Kanada überstellt werden, um dort eine Arbeit zu finden und weiterzuleben, wird es ziemlich teuer für ihn. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass er diese Strafe niemals loswerden wird.

Welche Strafe bekam Gary Bowser? Der Angeklagte Gary Bowser wurde in den Vereinigten Staaten zu 40 Monaten Haft und einem Schadensersatz von 14,5 Millionen US-Dollar verurteilt (via torrentfreak.com ). Seine Freiheitsstrafe konnte er wegen guter Führung verkürzen, doch jetzt wartet seine Geldstrafe auf ihn, die er wahrscheinlich nie loswerden wird.

