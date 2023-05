Der Schöpfer von God of War ist verwundert, wie das neue Zelda trotz mieser Grafik so viele Spieler begeistert

Das neue Zelda begeistert aktuell viele Spieler, doch der Schöpfer von God of War wundert sich über ausbleibende Kritik für die Optik des Spiels.

Um wen geht es? David Jaffe ist ein US-amerikanischer Game-Designer. Er ist als Schöpfer von God of War bekannt und rief die Spielreihe 2005 auf PlayStation 2 ins Leben. Außerdem erschuf er die Rennspielreihe “Twisted Metal”.

Aktuell ist Jaffe nicht in der Spieleentwicklung tätig und hat nicht an den von Fans geliebten neuen GoW-Teilen für PS4 und PS5 gearbeitet.

In einem Post auf Twitter spricht Jaffe die Grafik des neuen „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ an und äußert dabei eine Verwunderung über das Ausbleiben von Kritik.

Was sagt Jaffe zur Grafik? Jaffe ist verwundert, dass Tears of the Kingdom so makellose Kritiken erhält, obwohl die Optik nicht sonderlich gut ist. Schließlich sei die visuelle Gestaltung bei anderen Spielen auch ein viel diskutiertes Thema.

Dennoch betont der “God of War”-Schöpfer, dass er sich selbst nicht für die Grafik eines Spiels interessiere und ein Spiel unabhängig von dessen Optik gut sein kann.

Ich gebe einen Scheiß auf den Produktionswert und die visuelle Gestaltung. Ein tolles Spiel ist ein tolles Spiel. Ich habe gerade erst angefangen und so weit, so gut. Aber wenn man bedenkt, wie sehr sich alle über Grafik Gedanken machen, ist es erstaunlich, wie dieses Spiel so aussehen kann, ohne dass es in den Kritiken zumindest ein bisschen angekratzt wird. David Jaffe via Twitter

Fans sehen den Grund für die schlechte Optik bei der Konsole

Wie reagieren die Spieler? Das neue Zelda zu kritisieren, kann man durchaus als mutig bezeichnen. Viele Spieler sind gerade sehr von dem Spiel angetan und waren bereits große Fans des Vorgängers. Dennoch sind die Kommentare unter dem Post von Jaffe weitestgehend sachlich und liefern Erklärungen, weshalb Zelda keine Kritik für die Grafik bekommt (via Twitter).

Das Hauptargument ist ganz klar das Leistungsvermögen der Nintendo Switch und die damit zusammenhängende Erwartungshaltung. Viele Spieler gehen davon aus, dass die Konsole keine deutlich bessere Grafik bieten kann und schlichtweg veraltet ist.

@GamesOfDAYNE815: „Ich schätze, ein Teil davon ist, dass die Switch wahrscheinlich nicht mit einem Spiel umgehen kann, das viel besser aussieht als das.“

MhFran-Lancer: „Es wurde für eine Konsole entwickelt, die im Vergleich zu den Current-Gen-Konsolen wie ein Taschenrechner wirkt. Die Erwartungen sind nicht so hoch.“

@RPGaming_0: „Nach 20 Stunden Spielzeit finde ich die Grafik wirklich großartig, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Switch-Spiel und nicht um ein Next-Gen-Spiel handelt. Es kann nur so gut sein, wie es die Konsole zulässt!“

@GenWorldTV: „Der Artstyle entwickelt sich, je mehr man spielt. Der Eröffnungsbereich ist cool und kann schön sein, aber wenn man erst einmal in der Welt ist, ändert es sich zum Besseren.“

@light47: „Die Möglichkeiten der Switch sind begrenzt. Es wäre lächerlich, ein Spiel abzustempeln, nur weil es für eine alte Konsole entwickelt wurde.“

Statt Kritik für die durchwachsene Optik gibt es Lob, dass Zelda das Maximale aus der Switch rausholt. Wäre das Spiel ebenfalls auf PS5, Xbox Series oder PC erschienen, hätte es demnach zu Kritik kommen können.

Ein weiteres Argument liefert der User „doodlxr“, der die Faszination hinter den jüngsten Zelda-Spielen simpel zusammenfasst: „Das Gameplay muss so gut sein, dass es das [die visuelle Gestaltung/ Grafik] aufwiegt.“ In anderen Worten heißt das, Zelda ist spielerisch so gut, dass Fans über die veraltete Optik hinwegsehen können.

