Zelda Tears of the Kingdom: So gelangt ihr in den Untergrund

Zelda Tears of the Kingdom ist erschienen und eins der neusten Features ist die Erkundung in der Luft, aber auch im Untergrund. Wie ihr in den Untergrund gelangt, erklären wir euch hier.

Tears of the Kingdom wirbt in seinen imposanten Trailern vor allem mit einer neuen Spielwelt über Hyrule. Kleine Inseln und Felsen eröffnen eine neue Art des Erkundens in der Luft. Auf der anderen Seite gibt es auch unter Hyrule ein neues Gebiet zu erkunden, nämlich den Untergrund.

Wie gelangt man in den Untergrund? Um in den Untergrund zu gelangen, müsst ihr lediglich Löcher finden, die von roten Flecken umgeben sind. In Tears of the Kingdom gibt es mehrere solcher Löcher, sei es in diversen Höhlen oder Ebenen.

Wie das aussehen kann, seht ihr auf dem offiziellen Nintendo of Europe Twitter-Account:

Den frühesten Eintritt in den Untergrund findet ihr am Djiosinih-Schrein in der Ebene von Hyrule. Auf dem Weg dorthin ist der durch rot-leuchtende Stellen am Eingang kaum zu übersehen. Dort könnt ihr auch direkt hineinspringen.

Ihr solltet aber auf jeden Fall den Gleiter freigeschaltet haben, denn sonst überlebt ihr den Fall in die Tiefe nicht. Auch Leuchtsamen und Pfeile sind hier nützlich, denn es ist so dunkel, dass ihr den Boden nicht sehen könnt. Die Kombination beider Items ermöglicht es euch, vorauszuahnen, wann ihr den Gleiter aktivieren müsst.

Neben dem erfolgreichen Release von Tears of The Kingdom feierte Nintendo auch einen großen Erfolg gegen Raubkopierer.

Habt ihr ein wenig Geduld, kommt relativ früh im Spiel, die Hauptquest „Das Volk im Untergrund“. Hier führt euch die Quest automatisch in den Untergrund und ihr bekommt eine Einführung sowie 10 Leuchtsamen und 5 Holzpfeile, die euch den Sprung direkt erleichtern.

Im Untergrund selbst erwartet euch neben einer düsteren Umgebung ein völlig neues Biom mit neuen Ressourcen und Gegnern zum Entdecken.

Kurz vor Release von Tears of the Kingdom zauberte Nintendo in einem 2-minütigen Video ein Lächeln ins Gesicht der Fans.