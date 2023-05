Gamer dokumentiert, wie die NPCs in Zelda TotK auf einen (fast) nackten Link reagieren

Im neuen Zelda: Tears of the Kingdom steckt jede Menge Liebe zum Detail. Das stellte ein Reddit-Nutzer fest, als er die Spielfiguren mit „nackten Tatsachen“ konfrontierte und individuelle Reaktionen erhielt. Seinen Fund teilte er mit der Community.

Moment, er macht was? In Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo den Spielern allerhand Freiheiten eingeräumt. Aber wie Gamer nun mal so sind, stellen sie natürlich reichlich Unfug damit an. So führte etwa das Bau-Feature zu zahlreichen phallischen Kreationen.

Ein Spieler, der auf Reddit unter dem Namen „acidhouses“ unterwegs ist, verfolgt derweil seine ganz eigene Mission: Er steckt seinen Link in ein überaus knappes Outfit und dokumentiert, wie die NPCs, denen er begegnet, auf den Anblick reagieren.

Auf Reddit teilt er die Ergebnisse in einer vierteiligen Serie unter „Things people say when Link is naked“ (Dinge, die Leute sagen, wenn Link nackt ist). Dabei zeigt sich, dass einige Bewohner Hyrules ausgeprägte Moral-Vorstellungen haben.

Nicht, dass er sich verkühlt!

Was sagen die Charaktere? Die Reaktionen auf den Anblick von Links halb nacktem Körper fallen recht unterschiedlich aus: Während einige den ungewöhnlichen Bekleidungszustand nur trocken kommentieren („Bis auf die Unterwäsche, hm?“), fordern andere den Helden dazu auf, sich doch bitte etwas anzuziehen.

Die Aktion von acidhouses setzt natürlich voraus, dass man es über das Tutorial hinausschafft, was nicht jedem im neuen Zelda-Spiel gelingt.

Eine der Galerien, von denen jede an die 20 Screenshots enthält, haben wir euch hier eingebunden. Auch, wenn nichts Explizites zu sehen ist, gilt an dieser Stelle ein vorsichtiges „nsfw“ – denn das will wohl niemand seinem Boss erklären müssen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie kommt man auf so eine Idee? Für acidhouses war es wohl die Macht der Gewohnheit. Gegenüber US-Seite GameRant erklärte der Reddit-Nutzer, dass er in anderen Spielen, wie der Souls-Reihe oder WoW, für gewöhnlich Charaktere ohne Rüstung spielt.

In Tears of a Kingdom habe er es dann genau so gemacht und sei dabei auf die Reaktionen der Bewohner von Hyrule gestoßen. Er verriet auch, dass die Reihe ursprünglich nur als Dreiteiler geplant war, doch eifrige Kommentatoren wiesen auf so viele weitere Reaktionen hin, dass er nun Material für mindestens einen fünften Teil hat.

Die witzigen Dialoge zeigen, wie viel Mühe sich die Entwickler gegeben haben, den NPCs im Spiel eigene Persönlichkeiten zu geben. Das ist insbesondere deshalb interessant, da ein nicht unerheblicher Teil der Spieler die ganzen individuellen Reaktionen wohl nie zu Gesicht bekommen wird.

David Jaffe, den Schöpfer von God of War, lässt das allerdings kalt, denn der kritisiert öffentlich die Grafik des Spiels:

„Ich habe es von der KI reparieren lassen!“ – Der Schöpfer von God of War macht sich über die Grafik des neuen Zelda lustig