Zelda Tears of the Kingdom: Hilfreiche Rezepte im Überblick

Zelda Tears of the Kingdom bietet euch wie schon sein Vorgänger eine große Anzahl an kochbaren Rezepten. Eine Neuerung ist euer eigenes Rezept-Log, welches eure erfolgreichen Kochversuche speichert und danach ohne Problem zum Nachkochen einsehbar sind.

Wie kocht man in Tears of the Kingdom? Um Obst oder Fleisch zu braten, reicht es, den Gegenstand in die Hand zu nehmen und ihn für kurze Zeit über Feuer zu halten. Für richtige Gerichte, die euch Heilen oder Werte wie Ausdauer geben, solltet ihr zu einer der Kochschalen gehen, die überall in Hyrule verteilt sind, bis zu 5 Zutaten in die Hand nehmen und diese dann darin kochen.

Hier habt ihr eine Liste hilfreicher Rezepte aus Tears of the Kingdom.

Rezepte für hilfreiche Gerichte

Gericht Zutaten Effekt Röstapfel 1x Apfel Heilt 1 Herz Reisbällchen 1x Hyrule-Reis Heilt Herzen Finstere Reisbällchen Finsterklumpen und Hyrule-Reis Miasma-Schutz Fischspieß mit Pilzen beliebige Fische und beliebige Pilze Heilt Herzen und Effekt je nach Zutat Wildgemüse mind. zwei Gemüse-Sorten Heilt Herzen und Effekt je nach Zutat Ausdauer-Honigapfel Ausdauerhonig und Frucht Heilt Herzen und Ausdauer Chili-Fisch beliebiger Fisch und Chili Heilt Herzen und gibt Kälteresistenz Brennendes Obst mit Pilzen Himmelspilz und Feuerfrüchte Heilt Herzen, gibt Hitzeresistenz und leichten Angriffssboost Scharfes Obst mit Pilzen Hyrule-Pilze mit Chili Heilt Herzen und gibt Kälteresistenz Scharfes Chili Fleisch Chili und beliebiges Fleisch Heilt Herzen und gibt Kälteresistenz Scharfe Bratchilis 5x Chilis Heilt 5 Herzen und gibt Kälteresistenz Dampffleisch beliebiges Fleisch und beliebige Kräuter Heilt Herzen und Effekt je nach Zutat Dampfpilz beliebiger Pilz und beliebige Kräuter Heilt Herzen und Effekt je nach Zutat Dampfobst beliebige Frucht und beliebige Kräuter Heilt Herzen und Effekt je nach Zutat Kochobst beliebige Früchte Heilt Herzen und Effekt je nach Zutat Fischspieß beliebiger Fisch Heilt Herzen und Effekt je nach Zutat Omelett 1x Ei Heilt Herzen Pilz-Omelett 1x Ei, 1x Ziegenbutter, 1x Steinsalz und beliebiges Gemüse Heilt Herzen und Effekt je nach Zutat Curryreis 1x Karotte, 1x Goronengewürz und 1x Hyrule-Reis Heilt Herzen und gibt extra Ausdauer

Wichtig zu beachten ist hierbei, dass Effekt und Heilung je nach Menge und Zutat variieren können. Testet viele Kombinationen, um den für euch besten Effekt zu erzielen.

Rezepte für Medizin

Medizin Zutaten Effekt Kühlungs-Medizin 1x Frostflügler und 1x Monsterteil Hitzeschutz Elektro-Medizin 1x Zitterflügler, 1x Libelle und 1x Schleim-Gelee Elektroschutz Ausdauer-Medizin 1x Blaues Bokblin-Horn und 1x Spurtkröte Schnellere Ausdauer-Erholung Fitness-Elixier 2x Ausdauerschrecke und 1x Schleim-Gelee Erhöhte Ausdauer Brandschutz-Medizin 1x Löschechse und 1x Monsterteil Brandschutz Spurt-Medizin 1x Spurtkröte und 1x Monsterteil Erhöhte Geschwindigkeit Scharfe-Medizin 1x Glutlibelle und 1x Schleim-Gelee Kälteschutz Anti-Rutsch-Medizin 1x Klammerechse, 2x Klammerkröte und 1x Schleim-Gelee Anti-Rutsch-Effekt Schleich-Medizin 1x Schleichwürmchen, 2x Schleichling und 1x Schleim-Gelee verbessertes Schleichen Spurt-Medizin 1x Bokblin-Hauer, 1x Spurtkröte und 1x Bokblin-Horn höhere Geschwindigkeit

Auch hier variieren die Effekte je nach Zutat und Menge. Braucht ihr beispielsweise einen langen Elektroschutz, erhöht die Menge der Zitterflügler.

Diese Rezepte sind Möglichkeiten für bestimmte Gerichte. Die meisten Gerichte haben mehrere Möglichkeiten der Herstellung. Tut das, was ihr sowieso schon in Tears of the Kingdom tut: Experimentieren.

Die neuen Baumechaniken laden auch zum Experimentieren ein. Doch anstatt kreativ zu sein, bauen die Spieler nur Penisse.