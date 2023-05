„Ich habe es von der KI reparieren lassen!“ – Der Schöpfer von God of War macht sich über die Grafik des neuen Zelda lustig

Der Schöpfer von God of War macht sich auf Twitter über die Grafik des neuen Zelda lustig und sagt, er habe sie von einer KI reparieren lassen.

Um wen geht es? David Jaffe ist ein US-amerikanischer Game-Designer und gilt als Schöpfer von God of War. Der 52-Jährige rief die Spielreihe 2005 auf PlayStation 2 ins Leben. Außerdem erschuf er die Rennspielreihe „Twisted Metal”.

An den von Fans geliebten neuen GoW-Teilen für PS4 und PS5 hat Jaffe nicht mitgearbeitet – aktuell ist er nicht in der Spieleentwicklung tätig.

Was sagte Jaffe zur Grafik von Zelda? In einem Post auf Twitter sprach Jaffe am 12. Mai die Grafik des neuen „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ an. Der Game-Desinger sei verwundert, weshalb das neue Zelda keine Kritik für die bescheidene Grafik erhalte, weil die visuelle Gestaltung von Spielen sonst auch ein viel diskutiertes Thema sei.

In einem zweiten Post vom 18. Mai geht Jaffe erneut auf die Grafik von Zelda: TotK ein. Auf Twitter teilte der Game-Desinger ein Bild, das Link (den Hauptcharakter der Zelda-Reihe), einen Wald mit einem See in der Mitte sowie einige von Wolken umschlungene Berge zeigt. Dazu schreibt Jaffe:

Keine Sorge, Leute! Ich habe es von KI reparieren lassen! […] Jemand sollte das an die Leute von Nintendo schicken und ihnen zeigen, wie sie das nächste Mal die Grafik machen sollen. David Jaffe via Twitter

Jaffe hat demnach das Zelda-Bild laut eigenen Aussagen mittels KI erstellen lassen und deutet mit der Formulierung an, die Grafik des Spiels müsse repariert werden.

Fans widersprechen Jaffe energisch

Wie reagieren die Spieler? Während unter dem ersten Post von Jaffe noch viele Spieler erklärten, weshalb Zelda trotz der Grafik keine Kritik erhalte und dass die Nintendo Switch bei dem Spiel an ihre Grenzen stoße, gibt es diesmal deutlich mehr Widerspruch für die Aussagen von Jaffe.

@BottlesTheMole: „Herzlichen Glückwunsch dazu, es so fade und uninspiriert aussehen zu lassen wie jedes andere generische Open-World-Spiel. Hast die leuchtenden Farben, den einzigartigen Artstyle und den Spaß direkt aus dem Spiel gesaugt (via Twitter).“

@realZigzagLeo: „Es ist cringe, ein Paintover zu machen und sich mit Künstlern zu vergleichen, die eine Open World auf der super veralteten Switch-Hardware optimieren müssen (via Twitter).“

Finbar Müller: „Ich frage mich, wann du die Leidenschaft in deinem Herzen für die Erstellung von Kunst verloren hast (via Twitter).“

@JordanGarlandMI: „Realismus erfordert ein hohes Maß an Können, aber oft auch weniger Fantasie. Wenn man Realismus sieht, ist er atemberaubend, aber er unterbricht die Immersion, wo er unweigerlich zu kurz kommt. Ich würde den neuen Zelda-Artstyle mit jedem modernen Spiel gleichsetzen. Er ist manchmal so schön, dass es weh tut (via Twitter).“

Jaffe will Zelda-Fans trollen

Meint Jaffe die Kritik an Zelda ernst? Ja und nein. Bereits in seinem ursprünglichen Post vom 12. Mai schreibt Jaffe, ihm selbst sei die visuelle Darstellung eines Spiels egal und dass es unabhängig von der Optik gut sein könne.

Auch in den Antworten auf das von einer KI erstellte Zelda-Bild stellt Jaffe klar, dass er Zelda-Fans trolle (via Twitter) und ergänzt in einem späteren Post auf Twitter, dass er verblüfft sei, wie viele Leute seine Aussagen ernst nehmen.

Dennoch steht Jaffe zu seiner Aussage, Teile des Spiels seien hässlich und erklärt diese erneut in einem Video auf YouTube. Dort betont der Game-Designer aber auch, dass er Zelda: Tears of the Kingdom sehr möge und viel Spaß an dem Spiel habe. Zudem sagt Jaffe, er verstehe die Einschränkungen der Nintendo Switch und dass er den Artstyle des Spiels schön findet.

