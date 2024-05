„Ich bin frei“ – Zelda-Spieler verliert 250 Stunden Fortschritt, doch er freut sich zu früh

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet eine gigantische Open World. Spieler können sich nicht nur auf der Ebene von Hyrule, sondern auch im Untergrund und dem Wolkenreich austoben. Ein Spieler war bei rund 82 % Fortschritt, bis er seinen Spielstand verlor. Er freute sich, dass er nicht mehr weiterspielen musste, doch leider gab es eine Lösung für sein Problem.

Wieso freute der Spieler sich? Der Spieler setzte sich zur Aufgabe, alles in Hyrule zu erledigen, was es zu bewältigen gab. Um die 100 % in TotK zu schaffen, sind zahlreiche Dinge notwendig:

Die Hauptstory beenden

Alle Schreine abschließen

Alle Krog-Samen sammeln

Alle Orte auf allen drei Ebenen entdecken

Alle Ausrüstungsgegenstände sammeln

139 Nebenquests erledigen

… und vieles mehr

Die Liste könnte noch einige Punkte so weiterlaufen. Kein Wunder also, dass es seine Zeit dauert, bis ein Spieler den kompletten Titel durchgespielt hat. Für X-User Bri4nF war schon nach 82 % Spielfortschritt Schluss, denn bei diesem Speicherstand tauchte ein Fehler auf, der das Spiel zum Absturz brachte.

Der Zelda-Fan schreibt, dass er dadurch „befreit“ wurde. Denn nun musste er sich nicht mehr in die letzten quälenden Stunden stürzen, um die restlichen 18 % zu sammeln. Bereits nach 77 % postete er ein gequältes Bild, weil er wusste, welche Aufgaben noch vor ihm liegen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Vermutlich hatte er nach 250 Stunden keine Lust mehr, noch mehr Zeit in Tears of the Kingdom zu verbringen. Deshalb war er froh, dass er die Speicherdaten nicht mehr wiederherstellen konnte. Doch leider kam es anders als gedacht.

So schaut das Spiel von Nintendo aus:

Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zeigt, was euch im Spiel erwartet Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Zelda-Spieler verliert Speicherstand, kann ihn „leider“ wieder retten

Wie bekam er den Spielstand wieder? Ein User machte den Zocker darauf aufmerksam, dass es eine Möglichkeit gibt, die fehlerhaften Daten wiederherzustellen. Dazu müsse der Spieler in den Systemeinstellungen unter Datenverwaltung > Software > TotK die Option „Nach fehlerhaften Daten suchen“ auswählen.

Und tatsächlich: Brian berichtet, dass es „unglücklicherweise“ geklappt hat. Das Feature soll ihm mitgeteilt haben, dass die Daten überhaupt nicht beschädigt waren.

Macht er jetzt weiter? Brian postete zeitgleich, dass er nun bei 83 % ist. Das lässt erahnen, dass der Spieler noch nicht aufgegeben hat, die 100 % zu erreichen. Wir sollten ihm deshalb die Daumen drücken, dass er dieses Mal das Spiel abschließen kann – oder vielleicht eher, dass die Daten dieses Mal endgültig verloren gehen?

Zum Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gab es die kuriosesten Geschichten. In der wohl Außergewöhnlichsten haben zwei Fans ein Exemplar gestohlen, nur um dann von der Mutter verraten zu werden: 2 Fans planten Zelda: Tears of the Kingdom vor dem Release zu stehlen, schleusten sich in Lieferfirma ein – Aber Mama ruinierte alles