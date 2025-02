Fan will ein Spiel zu Zelda für 19.000 Euro verkaufen, wird zum Glück gewarnt, dass er einen noch viel wertvolleren Schatz besitzt

Ein Verkäufer hatte versucht, ein Exemplar seiner Gaming-Sammlung zu verkaufen. Doch beim Preis hat er sich gewaltig verschätzt.

Was für ein Spiel wollte er verkaufen? Der junge Spieler aus Kalifornien, der sich selbst Kiro nennt, stellte auf eBay ein Exemplar des allerersten Zelda-Spiels rein, das Nintendo im Jahr 1986 entwickelte.

In The Legend of Zelda schlüpfen Spieler in die Rolle von Link. Der Titel erschien für die NES-Konsole und wurde im Laufe der Jahre mehrmals für die Virtual Console nachfolgender Nintendo-Konsolen veröffentlicht.

Link sammelt während seines Abenteuers immer mehr Items und Herz-Container, die ihn stärker machen. Um sie zu erhalten, muss er sich den Prüfungen in den Dungeons stellen.

Der berühmte Satz „It’s dangerous to go alone! Take this“ (zu Deutsch: „Es ist gefährlich, alleine zu gehen! Nimm das“ stammt aus diesem Zelda-Teil.

Wieso wollte Kiro sein Spiel so teuer verkaufen? Normale Kopien des Spiels stehen gerade auf eBay für Preise bis zu 500 Euro zum Verkauf. Kiro wusste aber, dass sein versiegeltes Exemplar aus der Erstauflage stammt und verlangte deshalb umgerechnet rund 19.000 Euro per Direktkauf für das Spiel. Doch er wurde darauf aufmerksam gemacht, dass das Spiel sogar noch wertvoller ist.

Im neusten Teil der Reihe spielen wir gar nicht mehr Link, sondern die namensgebende Prinzessin:

Erstauflage von Zelda ist noch mehr wert als gedacht

Was war daran so besonders? Innerhalb weniger Minuten sollen sich mehrere User bei Kiro gemeldet haben. Unter seinen Nachrichten hätten sich viele Warnungen befunden, wie er selbst erzählt:

„Innerhalb weniger Minuten nach dem Einstellen des Artikels haben sich mehrere Leute bei mir gemeldet und mich gefragt, ob ich wüsste, was ich da habe.“

Denn: Kiro hatte die aller seltenste und wertvollste Variante von The Legend of Zelda. Er besaß die wahre Erstproduktion des Spiels. Von der allerersten Produktionscharge gab es nämlich nur drei Exemplare und eine davon war in Kiros Besitz.

Ein Interessierter soll Kiro sogar angeboten haben, direkt bei ihm vorbeizufahren und ihm 28.865 Euro in bar vorbeizubringen. Spätestens da wusste der Verkäufer, wie besonders sein Spiel wirklich ist und brach den Direktkauf ab.

Zu welchem Preis hat er es schlussendlich verkauft? Er beauftragte Heritage Auctions mit dem Verkauf, die für ihn eine Summe von 277.000 Euro. Er hatte also Glück im Unglück, dass es freundliche Spieler gab, die ihn auf sein seltenes Exemplar aufmerksam machten.

Für den allerersten Zelda-Teil war vor allem Shigeru Miyamoto verantwortlich. Er beichtete in einem Interview, dass er einen Charakter aus Ocarina of Time fast entfernt hätte, weil dieser so nervt: Der Erfinder von Legend of Zelda fand einen Charakter genauso nervig wie ihr, wollte ihn sogar löschen