Ein Entwickler gibt zu, dass Link in den Zelda-Spielen eigentlich total wehrlos wäre

Link ist in den meisten Teilen von The Legend of Zelda der strahlende Held. Mit seinem Masterschwert metzelt er zahlreiche Gegner nieder. Doch wie ein Entwickler nun zugibt, wäre Link im echten Leben total aufgeschmissen. Es gibt einen großen Fehler bei seiner Ausrüstung.

Wieso wäre Link wehrlos? Ein Cosplayer fand heraus, dass es beim Design von Links Ausrüstung einen Fehler gibt. Das Masterschwert ist eigentlich viel zu lang, um es in einem Zug aus der Schwertscheide zu holen.

In einem Video auf X zeigt der Cosplayer sakigake_cos, wie er sein Schwert hervorholen möchte. Allerdings bleibt es nur beim Versuch, denn er kämpft regelrecht darum, das Masterschwert aus der Schwertscheide zu ziehen. Obwohl er sich sogar streckt, schafft er es nicht, das Schwert in einem Ruck rauszuziehen. Sichtlich genervt gibt es zum Ende des Videos auf.

© sakigake_cos auf X.

In den The-Legend-of-Zelda-Spielen zieht Link normalerweise mit nur einer Hand das Masterschwert. Das wäre im echten Leben gar nicht möglich. Deshalb stünde Link einer Horde Bokblins wehrlos gegenüber und müsste sie erst einmal um Geduld bitten, bis er sein Schwert in der Hand hätte. Als ob Link es nicht so schon wer genug hätte in seinem Leben, ist er eigentlich auch noch völlig wehrlos.

Im neusten Teil ist nicht Link, sondern Zelda die Heldin:

Link wurde für Super Smash Bros. verändert

Gibt es eine Variante von Link, die sich wehren kann? Als Antwort auf das X-Video gibt der Entwickler Masahiro Sakurai zu, dass das so nicht sein kann. Er hat an vielen Teilen von Super Smash Bros. mitgearbeitet, einem Kampfspiel, bei dem sich die Charaktere aus dem Nintendo-Universum prügeln.

Damit es für Link zumindest in einem Beat’em Up möglich ist, sich zu wehren, hat das Entwicklerteam eine Anpassung vorgenommen:

Link in Super Smash Bros. SP wurde entwickelt, um die Schwertscheide nach unten zu ziehen, wenn das Schwert in die Scheide gesteckt wird. Das allein hat nicht gereicht, aber wenn es der Action und Ausstattung des Originals entspricht, ist das meiner Meinung nach auch schon alles.

Die Lösung: Link zieht zeitgleich die Schwertscheide nach unten, um das Schwert herauszuziehen oder wieder wegzustecken. Dadurch kann er sich zumindest gegen andere Kontrahenten wie Pikachu, Donkey Kong oder sogar gegen Prinzessin Zelda selbst wehren.

Im Video von YouTuber Octopus könnt ihr bei Sekunde 18 für wenige Augenblicke sehen, wie das aussieht. Link hält in einer Hand sein Schwert, mit der anderen zieht er die Schwertscheide herunter. So kann er das Schwert in Sekundenschnelle verstauen.

Link ist übrigens gar nicht der strahlende Held, für den viele ihn halten. Ihm war es in einem N64-Spiel möglich, einen NPC zu töten, wenn der Spieler das wollte.