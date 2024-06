8-Jähriger spielt Zelda: TotK durch, bekommt Belohnung, die sich wohl jeder Fan wünschen würde

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es so viele Nebenaktivitäten, dass Spieler gerne mal den Faden verlieren und es nicht bis ans Ende der Hauptstory schaffen könnten. Ein Vater hat seinen achtjährigen Sohn mit einer Belohnung motiviert, den Switch-Titel durchzuspielen. Er postet stolz ein Bild eines Geschenks, mit dem sein Sohn wohl viel Freunde haben wird.

Was ist das für eine Belohnung? reddit-User linuxknight hat ein Masterschwert mit der Hilfe eines 3D-Druckers hergestellt. Dazu hat er zwei Geräte zeitgleich genutzt, die das Schwert innerhalb von 30 Stunden gedruckt haben.

Das Bild des Schwertes hat er im reddit-Forum gepostet. Als Größenvergleich hat er einen Apfel danebengelegt. Das Obst ist ungefähr so groß wie das Triforce, das das Schwert ziert:

Wie hat er das Schwert gemacht? Für das Schwert musste linuxknight keine Farbe nutzen, denn das Ausgangsmaterial hatte bereits die passende Farbe. Er verwendet sogenanntes Filament. Dabei handelt es sich um thermoplastische Kunststoffe, die in Drahtform auf Rollen verkauft und beim 3D-Druck schließlich erhitzt und in die passende Form “gegossen” werden.

Doch alleine das Masterschwert ist ein wahres Kunstwerk. Obwohl es ein einfaches Schwert ist, hat es alle Details aus dem Spiel. Sogar an den verzierten Schwertgriff und die Flügel an der Seite hat der User gedacht.

Weiteres Projekt geplant: Es soll übrigens nicht bei dem Schwert alleine bleiben: Der User plant, eine Schwertscheide und eine Wandhalterung nachzureichen, damit der Sohn sein Schwert stolz im Kinderzimmer präsentieren kann.

Kein Wunder, dass sich linuxknight für ein Masterschwert als Belohnung zum Durchspielen entschieden hat: Er selbst hat über 1.100 Stunden in Breath of the Wild und Tears of the Kingdom verbracht sowie alle Zelda-Teile seit dem NES gespielt.

Hier könnt ihr euch den passenden Trailer zum Spiel ansehen:

Zelda: Tears of the Kingdom ist ein Brocken an Spiel

Ist es so schwer, das Spiel durchzuspielen? Das Masterschwert könnte die richtige Belohnung für den Sohn gewesen sein. Wie eingangs erwähnt hat das Spiel zahlreiche Nebenquests, bei denen ein Achtjähriger schnell die Motivation verlieren könnte, die Story zu beenden.

Zu den Nebenaktivitäten zählen:

Das Bauen eines eigenen Hauses

Das Freischalten aller großen Feen und deren Ausrüstungsupgrades

Das Absolvieren aller Schreine

Das Finden aller Krogs

Daneben gibt es noch viele weitere Geheimnisse, Quests und Rätsel, die das Spiel einem aufgibt. Laut HowLongToBeat soll es 239 Stunden dauern, um alles in TotK zu erledigen. Der User linuxknight hat bewiesen, dass es auch länger dauern kann – immerhin hat er 1.100 Stunden in beiden Titeln zusammen verbracht.

Im Schnitt soll es 59 Stunden dauern, die Hauptstory durchzuspielen. Eine Zeit, bei welcher ein Achtjähriger die Geduld verlieren könnte. Das Masterschwert als Belohnung war demnach die passende Motivation, um den eigenen Sohn zum Durchspielen zu bewegen.

