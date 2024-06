Mit The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom soll noch 2024 ein neues Zelda-Spiel erscheinen, das mit dem Spielprinzip der Reihe bricht.

Was ist das für ein Spiel? Nintendo hat am 18. Juni 2024 ein neues Spiel der beliebten Zelda-Reihe angekündigt: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Anders als in den bisherigen Hauptspielen der Zelda-Reihe schlüpft ihr nicht in die Rolle des tapferen Helden Link, der die verschollene Prinzessin Zelda rettet. Stattdessen spielt ihr Prinzessin Zelda, die den verschwundenen Link sucht.

Für das Verschwinden von Link und den anderen Bewohnern Hyrules sind merkwürdige Risse verantwortlich, die im ganzen Königreich entstehen.

Wann kommt das neue Zelda? The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom soll noch dieses Jahr erscheinen. Das Release-Datum ist für den 26. September 2024 geplant.

Was zeichnet das neue Zelda aus? Wie Eiji Aonuma, der Produzent der Zelda-Spiele, verriet, bricht Echoes of Wisdom mit dem bisherigen Spielprinzip der Reihe. Ihr werdet nicht mit Schwert und Schild durch die Spielwelt laufen, sondern erhaltet von einer Fee namens „Tri“ den sogenannten Tri-Stab, mit dem ihr Echos erschaffen könnt.

Echos sind Imitate von Gegenständen, die ihr in eurer Umgebung findet. So könnt ihr beispielsweise eine Kopie eines Stuhls erschaffen, auf den ihr dann klettern könnt, um ein Hindernis zu überwinden. Ihr könnt auch Echos von Steinen erschaffen und diese auf Gegner werfen oder Monster kopieren, die anschließend an eurer Seite kämpfen.

Das Lösen von Rätseln mithilfe des Tri-Stabs ist ein wichtiger Bestandteil von Echoes of Wisdom – egal ob ihr Brücken baut, Steine werft oder den Stab nutzt, um höhere Regionen zu erreichen.

Vielleicht kann Nintendo mit Echoes of Wisdom einen reibungslosen Zelda-Release feiern. Bei der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gab es einen Leak des Spiels, das anschließend sogar am PC über Emulatoren gespielt werden konnte. Einen dieser Emulatoren hat Nintendo im Februrar 2024 verklagt: Nintendo verklagt Emulator für Switch-Spiele – Will Geld für das, was sie Zelda angetan haben