The Legend of Zelda wird dieses Jahr 38 Jahre alt. Ein Modder modernisiert es mit der Unreal Engine 5 in Form eines Remakes. Neues Gameplay hiervon begeistert durch unverkennbaren Charme und Stilsicherheit.

Welchen Zelda-Teil baut der Modder nach? Der Youtuber Lloyd Empty arbeitet bereits seit einigen Jahren an einem Remake des allerersten Serienablegers: The Legend of Zelda. Das Spiel ist der Begründer der Legende, die einst auf dem Nintendo Entertainment System seinen Anfang nahm.

Was hebt die Zelda-Serie aus der Masse ab? Was 1986 mit The Legend of Zelda begann, erstreckt sich bis heute über 20 Hauptspiele und etliche kleinere Ableger.

Der jüngste Teil ist Tears of the Kingdom (TotK) für die Nntendo Switch. Sein Vorgänger Breath of the Wild, ist der meistverkaufte, mit rund 29 Millionen abgesetzten Einheiten. Es folgt TotK mit knapp 20 Millionen. 2018 wurde The Legend of Zelda als Serie in die Science Fiction and Fantasy Hall of Fame aufgenommen, wie auf der Website der 1996 begründeten Initiative nachzulesen ist.

Ein Remake auf den Spuren Nintendos

Was ist zu sehen? In seinem neuesten Gameplay-Video zeigt Lloyd Empty einige Minuten an klassischem Zelda-Gameplay, darunter die Oberwelt, einen Dungeon, ein Gespräch, Kämpfe und mehr.

Wie sieht der Grafikstil aus? In Sachen Optik ist das Werk von Lloyd Empty mit dem 2019 erschienen Switch-Remake von Link’s Awakening vergleichbar. Der Modder verweist auch explizit auf eben diese Arbeit von Nintendo als Hauptinspirationsquelle.

Ist das Zelda-Remake kostenlos herunterladbar? Nein, es gibt keine Möglichkeit, die aktuelle Version in der UE5 selbst zu spielen.

Wird es jemals veröffentlicht? Hier kann bestenfalls ein vielleicht als Antwort gegeben werden. Unter dem Video benennt er als Ziel für dieses Projekt, sich darin zu üben, ein Zelda-ähnliches Spiel in der Unreal Engine 5 umzusetzen.

Was meint die Community? Lloyd Empty begeistert mit seiner Kreation die Fans. Etliche loben in mehr als 1500 Kommentaren unter dem Youtube-Video mehrheitlich Stil und Atmosphäre, viele fühlen sich in ihre Jugend zurückversetzt. Die Sehnsucht nach einem weiteren klassischen 2D-Zelda ist in den Kommentaren unter dem Video greifbar – leider aber auch die Angst vor Nintendo. Die Rechtsabteilung des japanischen Gaming-Giganten gilt als Modder-Schreck.

So bringt es der Nutzer Dr.Frogerston für viele augenscheinlich auf den Punkt, wie fast 3000 Upvotes andeuten:

[Ich sehe das Video], ehe Nintendo das Projekt einstampft.

Und matt92hun stimmt unumwunden zu: Ja, das sieht zu gut aus, als dass Nintendo es einfach in Ruhe lassen könnte.

Auf dem Youtube-Kanal von Lloyd Empty findet ihr auch einige weitere, teils deutlich ältere, aber auch heute noch sehenswerte Gameplay-Ausschnitte vom Fan-Remake.

Die Spiele der Zelda-Reihe können durchaus zeitintensiv daherkommen. Will jemand wirklich alles in ihnen sehen, muss er oder sie mitunter Hunderte Stunden aufwenden. Alle Nebenquests, Sammelitems und sonstige Aktivitäten gehen halt über die übliche Spielzeit für einen Durchgang weit hinaus. Ein Fan des neuesten Teils, Tears of the Kingdom, erlebte allerdings auf dem Weg zu den 100 Prozent Unerfreuliches. Er ärgerte sich letztendlich sogar, als er entdeckte, dass sein Spielstand noch funktionierte.