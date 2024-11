Der Erfinder von Legend of Zelda fand einen Charakter genauso nervig wie ihr, wollte ihn sogar löschen

The Legend of Zelda: Ocarina of Time zählt für viele Spieler zu den schönsten Games aus ihrer Kindheit. Ein Entwickler gab nun zu, welches Element die größte Schwachstelle im Spiel sei und wieso es nicht anders designt wurde.

Was ist die größte Schwachstelle von Ocarina of Time? Shigeru Miyamoto war der Produzent von Ocarina of Time und erklärte in einem Interview (via shmuplations.com), dass Navi, die Feen-Helferin von Link, etwas zu unfreundlich war.

Demnach sei die Art, wie sie ihre Hilfestellung gibt, der größte Schwachpunkt des Spiels. Sie sagt immer wieder den gleichen Text, was sie auf eine gewisse Art dumm erscheinen lässt.

Miyamoto war kurz davor, das komplette System aus dem Spiel zu streichen. Doch für ihn wäre das noch unfreundlicher gewesen, als die kleine Fee sowieso schon war. Zum Release des Spiels hätten sich viele Spieler beklagt, dass die Rätsel zu schwer seien. Viele konnten sie nur lösen, indem sie Guides nutzten.

Deshalb war es wohl eine gute Idee, Navi zu behalten und somit zahlreichen Spielern auf den Geist zu gehen.

Ocarina of Time bekam ein Remake für den Nintendo 3DS:

Navi ist eine Nervensäge, weil die Entwickler es nicht besser wussten

Wieso wurde sie nicht anders designt? Es sei unglaublich schwierig, ein System zu entwickeln, das in angemessener Weise Ratschläge gibt, die auf die Situation des Spielers zugeschnitten sind. Das Entwicklerteam hätte genauso viel Zeit in die Entwicklung stecken müssen wie für das gesamte Spiel.

Miyamoto hatte Angst, dass das Team sich zu lange mit Navi aufhalten würde. Da ihnen keine bessere Lösung eingefallen ist, löchert Navi uns alle paar Minuten mit Tipps, die hilfreich sein sollen. Man habe sich bewusst dazu entschlossen, ihre Tipps nicht allzu gebildet klingen zu lassen. Dann hätte Navi dem Team zufolge noch dümmer gewirkt.

Was ist Navi? Navi ist eine Fee, die Link seit dem Beginn des Spiels begleitet. Sie gibt hilfreiche Tipps oder visiert Gegner an, damit Link sie leichter treffen kann. Die kleine Fee soll Spielern helfen, die eine längere Pause hatten und wieder ins Spiel finden müssen. Durch die Tipps von Navi wissen Spieler direkt, wo sie stehengeblieben sind und was ihr nächstes Ziel ist.

Nach Ocarina of Time wurde Navi durch andere Begleiter wie Phai und Midna ersetzt. In Majora’s Mask gibt es zwar 2 Feen, die einen Auftritt haben, doch dabei handelt es sich um die Geschwister Taya und Tael.

Nach Ocarina of Time wurde Navi durch andere Begleiter wie Phai und Midna ersetzt. In Majora's Mask gibt es zwar 2 Feen, die einen Auftritt haben, doch dabei handelt es sich um die Geschwister Taya und Tael.

Auch im neuesten Teil der The-Legend-of-Zelda-Reihe gibt es einen neuen Begleiter. Prinzessin Zelda wird in Echoes of Wisdom von Tri begleitet. Steigt sein Level, kann Zelda noch mehr Beschwörungen zeitgleich kontrollieren.