2 Fans planten Zelda: Tears of the Kingdom vor dem Release zu stehlen, schleusten sich in Lieferfirma ein – Aber Mama ruinierte alles 

Viele Spieler nehmen sich extra Urlaub, um ihre liebsten Titel direkt zum Release zu zocken. Zwei Japaner gingen einen Schritt weiter und nahmen sogar einen Teilzeitjob an, um eher an The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zu kommen. Doch dabei begingen sie ein Verbrechen, dass durch die Mutter eines der Verbrecher aufgelöst wurde.

Was haben die beiden angestellt? Die 21- und 24-jährigen Personen hatten sich einen perfiden Plan ausgedacht, berichtet das Portal 3djuegos. Sie nahmen rund einen Monat vor dem Release von Zelda: TotK einen Teilzeitjob bei einem Subunternehmen von Amazon an. Die Firma ist auf die Auslieferung von Waren spezialisiert und erhält die auszuliefernde Ware rund drei Tage vor dem Verkaufsstart.

Zum Release des Spiels sollten die beiden die physischen Kopien an Kunden ausliefern, doch sie waren wenige Tage vor dem Launch nicht mehr aufzufinden. Sie hatten nämlich selbst vor, Zelda: Tears of the Kingdom vor dem Release zu spielen und haben deshalb zwei Exemplare aus dem Lagerhaus geklaut.

Einer der beiden Gauner ging sogar noch einen Schritt weiter und ließ noch andere Gegenstände mitgehen. Er klaute insgesamt zehn weitere Artikel wie einen Pro-Controller, ein weiteres Exemplar von TotK, Zelda-amiibos und einen Amazon-Bonuslöffel, den es exklusiv in Japan gab. Die gestohlene Ware wollte er weiterverkaufen, um daraus Profit zu schlagen.

Wie flog das Verbrechen auf? Ihr Chef rief bei der Mutter von einem der beiden Verbrecher an. Die Mama erklärte, dass es ihrem Sohn gut ginge und er gerade ein Videospiel zocken würde. Dadurch entpuppte sie sich als Heldin für das Unternehmen.

Der Chef fand nämlich heraus, dass es sich dabei um den neuen Zelda-Titel handelt und stellte den Verbrecher zur Rede. Das Spiel war zu dem Zeitpunkt nämlich noch gar nicht erschienen, weshalb er es noch gar nicht hätten zocken können. Im Anschluss flog auch die Tat des anderen Gauners auf.

Zelda-Diebe erhalten kommen glimpflich davon

Was für eine Strafe haben sie bekommen? Die beiden Gauner haben eine vergleichsweise milde Strafe bekommen. Sie wurden umgehend gefeuert und mussten nur die Gegenstände ersetzen, die sie gestohlen hatten. Zu einer Anzeige kam es den Berichten zufolge nicht.

Der Chef hat gegenüber japanischen Medien (via bunshun.jp) bestätigt, dass solche Vorfälle mit Teilzeitbeschäftigten häufiger vorkommen. Dadurch sei es schwer zu überprüfen, welcher Lieferant die Straftat begangen hat.

Doch zum Glück für das Unternehmen sind die beiden Diebe nicht mit ihrem Verbrechen davongekommen.