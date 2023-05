Mit dem Release von Zelda Tears of the Kingdom kamen auch einige neue Fähigkeiten. Mit diesen Fähigkeiten bauen einige Spieler Riesenroboter oder fliegende Lasergeschütze. Ein Spieler hat mit wenigen Materialien und ohne Raketen jedes Flugobjekt in den Schatten gestellt.

Was ist passiert? Auf Reddit postete der User Paradox_Guardian seine neue Maschine. Mit dieser Maschine kann Link an die höchste Stelle in der Luft katapultiert werden. Das Video seht ihr hier in seinem Post:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Er lässt ein Holzbrett durch einen Motor schnell rotieren. Hat das Rotieren eine gewisse Geschwindigkeit erreicht, benutzt er die Fähigkeit Zeitumkehr , stellt sich aufs Brett und wird dann in wenigen Sekunden in die Luft geschossen.

Dies ist viel effizienter und schneller, als mit Raketen oder selbstgebauten Luftschiffen in den Himmel zu fliegen.

Für mehr Stabilität bei Fahrzeugen wird ein simpler Kochtopf zum Star in Tears of the Kingdom.

Eine einfach zu bauende Maschine

Was braucht man für diese Maschine? Die Materialen für dieses Gerät sind überschaubar.

Einen Motor

Ein großes Holzbrett

Skateboards

Den Motor könnt ihr aus dem Geminiq-Schrein klauen, müsst ihn aber immer mit einem anderen Item verbunden haben, sonst verschwindet er.

An den Motor packt ihr eine Holzplanke, und am Fuß des Motors klebt ihr zwei Skateboards dran. Dieses Konstrukt stellt ihr auf eine Anhöhe. Aus unbekannten Gründen fängt der Motor an zu funktionieren, und das Brett fängt an, sich zu drehen.

Benutzt ihr dann die Zeitumkehr und stellt euch aufs Brett, werdet ihr in rasender Geschwindigkeit in die Lüfte geschossen.

Ein Videotutorial hat der User auf seinem Youtube Account Paradox Gaming veröffentlicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die User feiern die neue Maschine

Wie reagieren die User? Während viele sich über die Mechaniken der Maschine unterhalten, feiern die anderen Reddit-User die Maschine und die Möglichkeiten im Spiel.

KeepItDownOverHere: Wir sehen die Anfangsstadien des Hyrule Weltraumprogramms.

Antmoral2314: Das Game sollte Zelda Tears of the Physics heißen lol.

CliffMainsSon: Das Spiel ist so wahnsinnig spaßig. Es ist seit 2 Wochen draußen, und wir sehen immer verrücktere Sachen, je mehr Zeit vergeht. Auf Wiedersehen 2023. Meine Gaming-Zeit gehört Tears.

Fangt ihr gerade erst mit Zelda Tears of the Kingdom an? Dann helfen euch vielleicht diese 6 Tipps, um euch das Leben in Hyrule zu erleichtern.