Valheim hat immer noch 76.000 Spieler auf Steam, zeigt neues Update mit Monstern wie aus Dark Souls

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

So steht es um Valheim: Obwohl das Spiel schon im Februar 2021 erschien, ist Valheim auf Steam noch immer beliebt. Nach dem Mistlands-Update kann das Spiel einen Peak von 127.000 Spielern im Dezember 2022 verzeichnen (via steamcharts ). Im Moment sind es im Schnitt immer noch über 31.000 in der letzten Stunde und 76.000 Spieler in den letzten 24 Stunden (Stand 17. Januar, 14:00 Uhr).

Da sich Valheim aber stark an der nordischen Mythologie orientiert und Götter wie Odin und Thor in der Welt zu finden sind, können wir hier spekulieren:

Wer wird der Boss? Bosse sind ein wichtiges Element in Valheim , weil sie den Abschluss eines Kapitels der Reise kennzeichnen. Bisher ist noch nicht bekannt, ob ein Boss und wenn ja, welcher sich in den Aschenlanden aufhält.

Wie der Name schon sagt, sind die Aschenlande eine brennende Steppe, in der nach aktuellem Stand außer Feuer nicht viel zu finden ist. Zumindest ein wenig Informationen zum Biom gibt es aber schon.

Was ist das für ein Update? Valheim stellt in einem neuen Blogpost die Aschenlande vor, ein Gebiet „weit im Süden.“ Anders als Biome bisher, gibt es die Aschenlande nicht als verstreute Inseln, sondern als zusammenhängende Fläche auf der riesigen Map .

