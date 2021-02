Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Die Aschenlande selbst sind noch nicht fertig und es gibt dort nicht viel zu tun. Sie kommen erst später vollständig ins Spiel – wann genau, wissen wir noch nicht. Die Entwickler haben kürzlich verraten, was in den kommenden Updates für Valheim konkret ansteht , aber noch keine Release-Daten genannt.

Vom Schaden her ist es etwas schlechter als das Schwarzmetall-Schwert, einer der besten Waffen in Valheim . Durch seine besondere Eigenschaft fügt es jedoch zusätzlichen Feuer-Schaden zu, wodurch es gegen bestimmte Gegner effektiver sein kann als Waffen mit rein physischem Schaden.

Insert

You are going to send email to