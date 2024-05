Ein neues Survival-Spiel ist ein Mix aus Valheim und Helldivers 2 – und ihr könnt es kostenlos spielen

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

In der offiziellen Beschreibung auf Steam heißt es auch, dass jede Mission einzigartig sein soll und durch verschiedene Schätze und Gefahren auch der Verrat an seine Teammitglieder nicht unwahrscheinlich sein könnte.

In Project Frontier begebt ihr euch, neben dem Bau einer Basis, mit zwei anderen Teammitgliedern auf verschiedene Missionen. Diese wird dann aber in einer vorgegebenen Zeit abgeschlossen, egal ob ihr erfolgreich seid oder nicht. Auf euren Missionen könnt ihr also auch jederzeit einfach scheitern, was vermutlich vor allem das Teamwork unglaublich wichtig machen wird.

In einem ersten Video sprechen die Brüder über ihr Projekt und was euch als Spieler erwarten. Zudem zeigen sie erste Pre-Alpha-Ausschnitte:

