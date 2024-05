Blizzards neues Spiel ist ehrgeiziger als Diablo 4 oder Overwatch 2, soll sich jahrzehntelang in euer Hirn brennen

Liam Hemsworth spielt den neuen Geralt von Riva in der Serie The Witcher. Netflix zeigt den ersten Teaser zur 4. Staffel.

Gleichzeitig ist Blizzard bekannt dafür, ambitionierte Pläne anzukündigen, die – vor allem in der vergangenen Dekade – oft genug hinter den Erwartungen zurückgeblieben oder gar nicht erschienen sind. Rest in Peace, PvE-Modus von Overwatch 2 .

Jetzt sind weitere Details ans Licht gekommen (via Millenium ). Offenbar soll das Team Schauplätze, Charaktere, Themen und Handlungsstränge für mehrere Saisons designen. In einer Beschreibung von Blizzard heißt es zudem:

Um was für ein Spiel geht es? Im Mai 2024 tauchten neue Ausschreibungen auf der Karriere-Seite von Blizzard auf , die sich um ein bisher unangekündigtes Projekt drehen. Die Anforderungen an die Entwickler lassen darauf schließen, dass es sich um ein PvE-Spiel mit einem Fokus auf Story handelt.

Es sind weitere Details zum neuen Projekt von Blizzard Entertainment ( World of Warcraft ) durchgesickert. Offenbar ist ein ehrgeiziges Spiel geplant, dass selbst ein Diablo 4 oder Overwatch 2 in den Schatten stellen soll.

