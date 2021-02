In Valheim mehren sich die Zeichen, dass die Götter der nordischen Mythologie über die Welt wachen und sich Spielern zu erkennen geben. Auf reddit glaubt ein Spieler, nun Thor in seinem Streitwagen gesehen zu haben.

Das Wetter in Valheim ist dynamisch und reicht von strahlendem Sonnenschein bis hin zu extremen Gewittern mit Starkregen. Reddit-Nutzer “Kayzle” wagte sich bei einem heftigen Gewitter vor die Tür und arbeitete an seiner Kochstation. Im Hintergrund zucken Blitze um einen hellen Fleck herum, der durch den Himmel rast.

Reist hier Thor mit seinem Streitwagen durch den Himmel? In der nordischen Mythologie rast Thor bei einem Gewitter mit seinem Streitwagen durch den Himmel. Auf reddit wurde ein Clip veröffentlicht, welcher Thor zeigen soll.

Fliegt Thor mit seinem Kriegshammer Mjölnir über Valheim?

Reddit-Nutzer “Kayzle” glaubt er habe Thor gesehen: In dem kurzen Clip baut Kayzle gerade an einer Grillstation, als er bei einem heftigen Gewitter Blitze im Himmel sieht und ein sich schnell bewegendes Objekt. Dabei spielt er offensichtlich gemeinsam mit Freunden und kann seine Überraschung nicht verbergen: “Oh my God I just saw Thor, Oh I saw him!” (“Oh mein Gott ich habe gerade Thor gesehen, oh ich habe ihn gesehen!”) hört man ihn zum Ende des Clips sagen.

Was die Nutzer über den Clip denken: In dem reddit-Thread freuen sich viele Nutzer über den Beitrag und berichten selbst von möglichen Begegnungen mit Göttern aus der nordischen Mythologie. User “Cyncial_Bacon” berichtet: “Wir haben Odin auf unserem Server herumschleichen sehen. Schwarzer Umhang und einen Stab. Als wir uns näherten, verschwand er einfach.”

Auch “Gorcnor” hatte eine Begegnung mit Odin, er schreibt in dem Thread: “Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Odin gesehen habe, wie er im Dunkelwald über mich wachte.”

Auch ein Twitch-Streamer hat Thor bereits gesehen: Der Twitch-Streamer “EdEMonster” hat bereits ein Langboot gebaut und war zusammen mit seiner Gruppe auf den Gewässern in Valheim unterwegs als Thor plötzlich am Himmel zu sehen war. An seiner Reaktion ist deutlich zu erkennen, wie sehr er sich über diesen Moment freut.

Die kleinen Details in Valheim überzeugen viele: Neben Thor wurde auch ein mysteriöser Fremder in Valheim gesichtet, bei dem die Spieler fest glauben, dass es sich bei diesem um Odin handelt. Auch kleine Details können für eine enorme Immersion sorgen. Die Community feiert diese Details und Entwickler Iron Gates Studios werden sicher noch für weitere Überraschungen sorgen.