In einem neuen Survival-Spiel auf Steam werden Zombies zu euren besten Waffen

Nacon kündigte mit einem Trailer ein neues kooperatives Survival-Spiel auf Steam an. Das Spiel, von dem Entwicklerstudio hinter „How to Survive“, bringt mit einem frischen Konzept einen neuen Twist in das Genre. Erfahrt hier mehr.

Was ist das für ein Spiel? Welcome to ParadiZe ist ein kooperatives Survival-Spiel, welches am 29. Februar 2024 auf Steam erscheinen soll.

Ihr befindet euch in einer postapokalyptischen Welt, welche von Zombies überlaufen ist und müsst euer Überleben sichern. Dazu begebt ihr euch in das Land ParadiZe, welches eine besondere neue Technologie testet und euch dadurch ein sicheres Leben verspricht.

Erkundet eine Welt mit verschiedener Flora und Fauna, baut eure neue Heimat auf und kämpft euch währenddessen regelmäßig durch einige Zombies.

Den Trailer zum Spiel haben wir hier für euch eingebunden:

Was macht das Spiel jetzt besonders? Zugegeben, im ersten Moment liest sich die Beschreibung wie ein klassisches Survival-Spiel in einer Zombie-überlaufenen Welt. Doch wie auch der Trailer zeigt, gibt es in Welcome to ParadiZe einen Twist.

Hier sind die Zombies nicht nur eure größten Feinde, sondern ebenfalls euer bestes Werkzeug im Kampf ums Überleben.

Mithilfe neuer Technologie und dem entwickelten „Zombot-Helm“ ist es euch möglich, die fiesen Zombies zu zähmen und euch zunutze zu machen. Und wie der Trailer verspricht, sind die Möglichkeiten da ziemlich groß.

Lasst die freundlichen Zombies die Arbeiten machen, auf die ihr keine Lust habt

Nutzt die Zombies im Kampf gegen anderen Zombies oder setzt sie zur Hausarbeit ein. Denn wie erklärt wird, sind eure neuen Helferlein zwar zahm, aber immer noch sehr dumm.

Deswegen müsst ihr ihnen Anweisungen geben, wie sie euch helfen können. Ob ihr sie zum Ressourcen einsammeln und anbauen, zum Hausbau oder als Zielfiguren für eure Schießübungen nutzt, ist dabei euch überlassen.

Die Zombies werden sich dabei nicht beschweren, denn wie der Trailer verspricht sind die einfach gute Arbeiter durch ihren Gehorsam.

Wie der Trailer jedoch ebenfalls verrät, ist es wichtig, dass ihr euch mit euren zahmen Zombies in der Nähe eines Gerätes namens „Pylone“ aufhaltet. Ansonsten können eure freundlichen Zombie-Helfer auch gerne mal wieder zu euren Feinden werden.

Welcome to ParadiZe könnt ihr alleine oder im Koop erleben. Ebenfalls verspricht das Spiel über die Steam-Seite die PvP-Option. Wie genau dies aussehen wird, lässt sich aus dem Trailer jedoch nicht erkennen.

Was haltet ihr von diesem Konzept? Schreibt uns in den Kommentaren gerne eure Meinung.

Survival-MMO ist ab jetzt neu auf Steam: Baut gemeinsam riesige Städte und schützt sie vor Monstern