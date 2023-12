Neues Survival-Spiel sieht aus wie STALKER als MMO, weckt Hoffnung nach der großen Enttäuschung um The Day Before

Das Survival-MMORPG Pioner soll 2024 erscheinen und setzt den Fokus auf PvE. Gerade Fans von STALKER dürften sich beim Anblick des neuen Gameplays freuen.

Was ist das für ein Spiel? Pioner ist ein Survival-MMORPG, das von dem russischen Indie-Entwickler GFA Games ins Leben gerufen wurde. Ursprünglich 2020 angekündigt und seit mindestens 2017 in der Entwicklung, bietet das Spiel eine First-Person-Perspektive und setzt den Schwerpunkt auf PvE.

Ihr werdet in eine postapokalyptische Welt auf einer sowjetischen Insel versetzt, die durch eine Anomalie vom Festland isoliert ist. Während des Spiels trefft ihr auf verlassene Siedlungen, geheime Forschungsstationen und eine Vielzahl von Bestien, inspiriert von den Gefahren der STALKER-Reihe und Escape from Tarkov.

Obwohl das Hauptaugenmerk auf PvE liegt, sind auch PvP-Zonen vorgesehen. Das Spiel soll 2024 für PC, Xbox und PlayStation erscheinen, und hat jetzt einen neuen Gameplay Trailer veröffentlicht.

Hier könnt ihr den neuen 6 Minuten Gameplay-Trailer sehen:

Der Trailer zeigt neues Gameplay und Mechaniken

Wie ist das Spiel aufgebaut? Es gibt zwei Seiten der Insel. Als neuer Spieler starten wir Links, dort befinden sich Städte, Händler und das Housing. Auf der linken Seite der Insel spielt auch die Haupt-Story des MMORPGs.

Außerdem finden wir dort die PvE Inhalte des Spiels, auf die bei der Entwicklung der meiste Wert gelegt wird. Dort gibt es auch die Clan-Inhalte, wie Settlements oder Minigames und Bars.

Je weiter wir nach rechts gehen, desto gefährlicher wird es. Dort wartet neben schwierigeren Gegnern auch eine große offene PvP-Zone auf uns.

Welche MMORPG-Elemente hat das Spiel? Wie in einem klassischen MMORPG, kann man Leveln. Mit jedem Level-Up erhält man einen Fähigkeitspunkt, den man in Skill-Trees verwenden kann.

Waffen können ausgiebig verbessert werden. Dafür können an einer Werkbank Mods für die Waffen hergestellt werden. Für das Ändern der Modifikationen an den Waffen, benötigt man nicht mal eine Werkbank, das ist auch in der Freien Welt möglich. Waffen können dabei sehr stark angepasst werden, zum Beispiel lässt sich aus einer Maschinenpistole ein Maschinengewehr machen.

Gibt es im Trailer Infos zu Raids, Dungeons und Loot? Aus dem Trailer geht hervor, dass der beste Loot nur auf der rechten Seite der Insel liegt. Die zwei PvPvE Gebiete dort sind der Austragungsort für Clan-Kriege. Auch die Monster und Kreaturen dort sind um einiges stärker.

Dort gibt es auch keine Quests, hier dreht sich das Gameplay mehr in Richtung Escape from Tarkov, bei dem wir den Loot unserer Gegner einsammeln dürfen.

Als Clans versucht man auf der rechten Seite Herstellungsorte zu erobern und zu halten, um so leichter an Ressourcen zu kommen. Wenn die Taschen einmal voll genug sind, muss man nur noch in Sicherheit bringen.

Laut dem Trailer soll es auch Raids und Open-World-Bosse geben, die ihr bekämpfen könnt. Auf welcher Seite der Insel die Bosse stehen, wurde jedoch noch nicht verraten. Wir haben erst vor kurzem ausführlicher über das Pioner berichtet.