Spieler nutzen 23 Jahre alten Shooter-Trick in Battlefield 2042, um schneller zu sein

Durch den neuen Greifhaken sind in Battlefield 2042 einige neue Bewegungsfreiheiten für Infanteriesoldaten hinzugekommen. Dazu gehört auch ein Trick, den die Veteranen unter euch sicherlich schon seit über 20 Jahren kennen: Bunny-Hopping. MeinMMO zeigt euch, was es damit auf sich hat.

Was ist Bunny-Hopping? In seiner Grundform bedeutet Bunny-Hopping, dass ihr während einer Vorwärtsbewegung im rechten Moment springt und so in einer stetig hopsenden Form durch die Map hoppelt.

Wird Bunny-Hopping richtig eingesetzt, verliert ihr keine Geschwindigkeit und verschiebt dabei stetig eure Hitboxen, was gezielte Treffer stark erschwert. Die Methode stammt aus dem uralten Shooter Quake aus den späten 90ern. Erstmals wurde es 1998 in einem “Quake done Quick” genutzt (via sourceruns.org).

Im Fall von Battlefield 2042 hilft Bunny-Hopping nicht nur, Kugeln auszuweichen, es macht die Spieler sogar deutlich schneller. Sie benutzen nämlich den Greifhaken als Starthilfe und bauen so ordentlich Geschwindigkeit auf, wie hier im Clip zu sehen:

“Ich liebe Titanfall wirklich, aber so ein Mist sollte in Titanfall bleiben”

Der Vorteil dieses Tricks ist klar: Ihr seid nicht nur schneller und weicht Kugeln besser aus, ihr könnt auch andere Gegner überrumpeln.

Hinzu kommt, dass offenbar der Greifhaken selbst verbuggt ist. Denn normalerweise hat dieser einen Cooldown, sobald er einmal benutzt wurde. Durch das rechtzeitige Abbrechen des Flugs kann man diesen wohl vermeiden und sich wie Tarzan über die Map schwingen.

Solche Tricks wurden bereits in anderen großen Shootern genutzt:

Insgesamt erinnert der Trick mit dem Greifhaken aber auch stark an den Multiplayer-Shooter Titanfall. Das meint auch LittleKing2002: “Ich liebe Titanfall wirklich, aber so ein Mist sollte in Titanfall bleiben” (via reddit.com).

Die Reaktionen sind alles andere als begeistert und die Battlefield-Spieler befürchten jetzt, dass bald etliche Tarzans in Battlefield 2042 unterwegs sind und das reguläre Gameplay beeinträchtigen.

RidCyn schreibt dazu: “Wenn das so im Spiel bleibt, wird jeder Tarzan spielen, weil man das muss, um mit den anderen mithalten zu können. Das ist dann kein Battlefield mehr. Es ist nur Apex und Warzone” (via reddit.com).

Ob dieser Trick im Spiel bleiben, oder zum Release bereits entfernt sein wird, bleibt vorerst abzuwarten. Die Beta läuft noch kurze Zeit und da müssen die Spieler vorerst damit leben, dass sich andere über die Map schwingen können.

Auf jeden Fall nutzen die Spieler die Beta, um die Mechaniken von Battlefield 2042 ordentlich auszureizen und der Greifhaken steht als eines der neuen Features im Fokus.

Er wird sogar benutzt, um mit der Weltraumrakete der Orbital-Map mitzufliegen, die man eigentlich auch zerstören kann.

Wie lange kann man die Beta noch spielen? Ihr habt noch bis morgen, den 10. Oktober um 9:00 Uhr Zeit, die Open Beta von Battlefield 2042 auszuprobieren.

Wann kommt Battlefield 2042 raus? Der offizielle Release ist am 19. November 2021. Dann soll Battlefield 2042 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht werden.

Bunny-Hopping ist nicht der einzige Trick aus der Beta, den man bereits von anderen Shootern kennt. Auch die C4-Drohne ist zurück in Battlefield 2042 und ist ziemlich tödlich.