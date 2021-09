PC-Spieler dominieren in Apex Legends wegen einem Feature – Das hat bald ein Ende

Apex Legends erlaubte bis zum letzten Update mit Tap-Strafing eine besonders effektive Art, sich fortzubewegen und zu kämpfen. Doch da dies nur auf dem PC ging, ist jetzt Schluss damit. Das freut die Konsolen-Gamer, aber PC-Player finden’s oft nicht so prall. Lest die ganze Story hier auf MeinMMO.

Was wurde in Apex Legends geändert? Der kommende Patch 10.1 bringt eine empfindliche Änderung am Gameplay von Apex Legends. Das bis jetzt implementierte „Tap-Strafing“ wird eliminiert. Ab Patch 10.1 könnt ihr auf dem PC – wo dies bisher möglich ist – keine irren Sprungmanöver mehr durchführen.

Doch was ist dieses Tap-Strafing eigentlich? Um das zu verstehen, folgt hier ein kleiner Exkurs zum Thema Bunny-Hopping und Strafe-Jumping, welchen dieser Technik zugrunde liegen.

Bunny-Hopping, Strafe-Jumping und Tap-Strafing? Was soll das sein?

Was ist Bunny-Hopping? Tap-Strafing ist eine Weiterentwicklung des berüchtigten „Bunny-Hopping“. Bunny Hopping bedeutet, dass ihr während einer Vorwärtsbewegung im rechten Moment springt und so in einer stetig hopsenden Form durch die Map hoppelt. Wird Bunny-Hopping richtig eingesetzt, verliert ihr keine Geschwindigkeit und verschiebt dabei stetig eure Hitboxen, was gezielte Treffer stark erschwert.

Was ist Strafe-Jumping? Die fortgeschrittene Technik aus dem Bunny-Hopping ist „Strafe-Jumping”. Das heißt, dass ihr während des Sprungs auch noch euch schräg zur Seite bewegen könnt, was euch noch agiler macht.

Was ist Tap-Strafing? Als Königsdisziplin gibt es dann noch bei Spielen mit der Source-Engine (CS:GO, Team Fortress, Left 4 Dead) noch das hier genannte Tap-Strafing. Das Tap-Strafing baut auf dem Strafe-Jumping auf und nutzt eine Eigenheit der zugrundeliegenden Source-Engine.

Die Source-Engine (Apex Legends nutzt eine modifizierte Form davon) checkt immer, wenn die Taste für Vorwärts gedrückt wird, die Richtung und die Bewegung. Wenn ihr also nach vorne tippt, während ihr mitten im Sprung in eine andere Richtung blickt, könnt ihr so die Bewegungsrichtung noch in der Luft ändern.

Profis wiederholen dazu einfach den Bunnyhopping-Trick und binden die Vorwärtsbewegung an das Scrollrad. Das erlaubt wilde Aktionen, bei denen ihr im Sprung radikal die Richtung ändert und so ungeahnte Schusswinkel und Ausweichmanöver ermöglicht.

Die Technik ist nicht leicht zu meistern und erfordert gutes Timing, doch wer es drauf hat, kann damit spektakuläre Stunts abfahren.

Wie das in Aktion aussieht, wird hier im Video kurz erklärt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Ab 0:21 Minuten beginnt der relevante Teil.

PC-Profis regen sich auf, Konsolen-Spieler finden’s gut

Warum wird das Tap-Strafing entfernt? Während Tap-Strafing lange Zeit kein Problem war und vor allem von Top-Spielern gern genutzt wurde, gibt es ein bestimmtes Problem: Man kann die dazu nötigen Bewegungen nur mit einem Keyboard und Maus ausführen. Und die gibt’s für gewöhnlich nur am PC.

Das schließt wiederum Konsolenspieler aus, die diese effektive Bewegungstechnik am Controller nicht ausführen können. Apex Legends unterstützt seit Ende 2020 Crossplay zu Xbox, PlayStation und Switch, also alles Plattformen, in denen Tap-Strafing nicht funktioniert und die gegen über dem PC dadurch noch mehr im Nachteil wären.

Daher wird das Feature nun mit dem kommenden Patch 10.1 deaktiviert. Die Begründung der Entwickler: Es sei schwer zugänglich, man könne es schwer durchschauen und kontern und werde durch weitere Movement-Abilities im Spiel noch verstärkt. Damit ist wahrscheinlich der Geschwindigkeits-Boost von Helden wie Octane gemeint.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wie reagieren die Spieler? Da die Technik des Tap-Strafings vor allem bei Top-Spielern beliebt war, finden diese oft keine guten Worte zu der Entscheidung der Devs:

Nokokopuffs (via Twitter): „Die beschissenste Entscheidung aller Zeiten!“

Dyrus (via Twitter): „Apex Legends wurde schon wieder von seinen eigenen Devs gekillt!“

CouRage (via Twitter): „Verdammt, das ist einfach verrückt …“

User NiceWigg (via Twitter) sieht zwar ein, dass Tap-Strafing über das Mausrad zu einfach gewesen wäre, aber dann hätte man doch einfach diese spezielle Option streichen sollen und die Technik an sich im Spiel belassen können.

Immer mehr Shooter machen „Cheats“ legal und verkaufen sie euch als besondere Skills

Andere Spieler wiederum loben die Entscheidung der Devs:

Frexs (via Twitter): „Danke, Tap Strafing war super OP gegen uns Controller-Spieler, danke, dass ihr das aus dem Spiel genommen habt, ich liebe die Änderung und freue mich auf die Zukunft!!!“

LeonBlade (via Twitter): „Ich würde gerne mal sehen, wie viele Leute, die sich darüber beschweren, überhaupt Tap-Strafing nutzen… Wie können so viele von euch das machen, obwohl ich in meinen Lobbys nie jemanden sehe, der es tatsächlich macht? Denkt daran, wie groß die Spielerbasis ist. Ich bin froh, dass es weg ist (ich spiele auf Maus und Keyboard).“

CloverWzy (via Twitter): „Das macht mir nix aus. Aber wenn ihr das Movement nerft, dann nerft auch den Aim-Assist [auf den Konsolen].“

So viel zu den Meinungen aus der Community. Was ist eure Meinung zum Tap-Strafing? Geht Apex Legends damit ein einzigartiges Feature verloren oder müssen solche Ungleichheiten eliminiert werden, um faires Crossplay zu ermöglichen? Lasst es uns in den Kommentaren hier wissen.

Ebenfalls interessant: Der kontroverse Streamer Dr Disrespect liebt und hasst Apex Legends gleichermaßen.