Irre Sprungtechnik in CoD MW & Warzone hilft euch, schneller über die Map zu kommen

Ein Spieler demonstrierte in einem kurzen Clip eine spannende Art, um sich schneller in Call of Duty: Modern Warfare & Warzone über die Map zu bewegen oder in Deckung zu kommen.

Was ist das für eine Technik? In Call of Duty: Modern Warfare gibt es eigentlich nur 3 erweiterte Movement-Techniken:

Rennen/Taktik-Sprint

Ducken/Rutschen/Hinlegen

Springen

Doch Spieler vermischen die Techniken miteinander und erreichen so ganz neue und verrückte Arten, um sich über die Maps zu bewegen. Das gilt auch für die Warzone. Hier ist besonders der Slide-Cancel ein Ding, weil man damit schneller und sicherer durch Verdansk kommt.

Ein Spieler zeigte nun eine Technik, mit der ihr kurz eine Geschwindigkeit erreichen könnt, die deutlich über dem üblichen Niveau liegt. So kommt ihr schneller an euren Zielpunkt, könnt Bereiche überwinden, die von Gegnern beobachtet werden oder eure Feinde überraschen.

Super-Bunny-Hop gibt euch einen Speedboost

Wie sieht das aus? Auf reddit postete der Spieler „deathdude01“ einen Clip, der den kleinen Speedboost an einigen Beispielen zeigt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Dabei springt er von einer hohen Kante auf eine schräge Fläche und kann mit einem weiteren Sprung eine Art Abprall-Effekt nutzen, um sich einige Meter weiter katapultieren zu lassen. Der Schütze im Sniperhaus auf der Map „Crash“ hat so nur wenig Chancen, den vorbeisegelnden Gegner zu erwischen. Stattdessen zieht deathdude seine AX-50 und erledigt den Schützen auf der mittleren Ebene.

Timing & Map-Voraussetzungen sind der Schlüssel

Wie funktioniert das? Dafür braucht ihr im Grunde 2 Voraussetzungen:

Eine höher liegende Ebene, die euch beim Absprung nicht erledigt

Eine angeschrägte Fläche an der Stelle, auf der ihr landet

Springt mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit von der höher liegenden Ebene ab – nutzt dafür am besten den Taktik-Sprint (zweimal schnell „Sprinten“ drücken). In dem Moment, in dem ihr auf dem schrägen Boden aufkommt, springt ihr erneut und macht dadurch ein paar gute Meter mehr.

Neben den beiden Map-Voraussetzungen braucht ihr dafür die richtigen Settings, eine gute Map-Kenntnis und ein bisschen Übung, wenn ihr den Move geplant durchziehen wollt. Doch es gibt genügend Orte, an denen auch der kleine Trick helfen kann, um schneller über die Map und in Deckung zu kommen, wenn ihr unter Druck steht oder wisst, dass euch ein Gegner bereits gesehen hat.

Der Trick ist auch in der Warzone möglich, wenn ihr schneller irgendwo hinwollt.

Funktioniert das auch in der Warzone? Der reddit-Clip stammt aus dem Multiplayer, doch wir haben das auch gleich mal in der Warzone ausprobiert. Und tatsächlich klappt das hier auch. Wichtig ist das Timing – wie so oft bei Movement-Techniken in Call of Duty.

Wenn ihr zum Beispiel von einer der Brücken über dem ausgetrockneten Kanal auf die Schräge unten springt und den Move im richtigen Moment ausführt, dann profitiert ihr von einem ordentlichen Speedboost, der euch direkt in das Kanal-Bett „katapultiert“. Das kann besonders nützlich sein, wenn ihr euch über Klippen oder Hügel bewegt, während ihr auf der Flucht seid oder jemanden verfolgt.

Wenn die Schräge noch weiter geht, könnt ihr sogar öfter springen und so noch weiter kommen. Die Geschwindigkeit nimmt jedoch bei jeder Boden-Berührung etwas ab und ihr solltet nach 1, 2 Sprüngen mit einem Taktik-Sprint neuen Anlauf holen.

Movement in CoD MW & Warzone gibt euch viele Möglichkeiten

Welche Movement-Techniken gibt es noch? Der CoD-YouTuber JGOD hat in einem seiner Videos viele Techniken gezeigt, die euch dabei helfen können, schneller und sicherer über die Map zu kommen oder einen Vorteil in 1vs1-Situationen zu erlangen:

Slide-Cancel (Ducken, Ducken, Taktik-Sprint)

Bunny-Hop (Ducken, Zielen, Springen)

Slide-Cancel into Bunny-Hop (Ducken, Ducken, Springen, Zielen)

Pro-Trick zum Überspringen von Kletter-Ebenen

Dazu zeigt er, welche Einstellungen wichtig sind, um solche Moves durchführen zu können. Sein englisches Video haben wir hier für euch eingebunden:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Diese Techniken funktionieren besonders gut auf dem Controller. In 1vs1-Situationen könnt ihr so sehr stark vom Aim-Assist profitieren und macht es euren Feinden schwerer, euch schnell anzuvisieren. Dafür müssen allerdings auch eure Settings passen. Infos zur Zielhilfe und welche Einstellung ihr wählen solltet, findet ihr hier.