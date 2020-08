Neuer Trick der Profis in CoD MW & Warzone gibt euch den Vorteil in jedem Duell

Um in Call of Duty: Modern Warfare und in CoD Warzone ein Duell zu gewinnen, braucht ihr nicht unbedingt perfektes Aiming. Es reicht schon, wenn ihr den Gegner dazu bringt, euch zu verfehlen. Ein neuer Bewegungs-Trick der Profis hilft dabei.

Was ist das für ein Trick? Der Profi-Spieler Anthony „Shotzzy“ Cuevas-Castro hat einen neuen Trick entdeckt, mit dem ihr Gegner im Battle Royale Warzone und im Multiplayer-Modus von Modern Warfare verwirren könnt.

Mit der einzigartigen Bewegung legt ihr euch aus dem Sprint auf den Boden und springt weniger als eine Sekunde später in die Luft. Das alles erfordert zwar ein wenig Übung, klappt dafür aber auf PS4, Xbox One und PC.

Der Trick ist dabei so neu, dass er noch keinen Namen hat. Einige Nutzer und Spieler haben ihn bisher nur „Belly Flop“ genannt, aber ob sich der Name durchsetzt, wird sich noch zeigen.

Wie führe ich ihn aus? Ihr müsst mehrere Bewegungen direkt nacheinander ausführen. Die Reihenfolge ist:

sprinten

rutschen

das Rutschen abbrechen („Slide Cancel“)

sofort auf den Boden legen

springen, sobald ihr euch hinlegt – der Profi rät, den Sprung-Button zu „spammen“

Das klingt zwar wie ein Cheatcode aus den Spielen der frühen 90er oder wie eine komplizierte Combo aus einem Prügelspiel, funktioniert aber offenbar sehr gut. Shotzzy demonstriert den Trick zusammen mit einigen anderen im Video:

Der „Slide Cancel“ sollte eigentlich schon Anfang 2020 entfernt werden, funktioniert aber noch immer. Viele Profis setzen darauf und er ist mittlerweile ein Trick, den etliche Spieler in allen Modi anwenden.

„Belly Flop“ hilft im Duell

Darum ist das so hilfreich: Wie Shotzzy im Video zeigt, verändert sich seine Trefferzone enorm, während er sich bewegt. Spieler müssen euch in der Vertikale mit dem Fadenkreuz folgen und sich immer wieder anpassen, besonders wenn sie auf den Kopf zielen.

Zugleich wird die Hitbox durchs Hinlegen minimiert, sodass es schwieriger ist, euch überhaupt zu treffen. Für euch verändert sich dabei nicht viel, sodass ihr euer Fadenkreuz leicht auf dem Gegner halten könnt.

Die Hitbox wird bei dem Trick verdammt klein. Bildquelle: Shotzzy.

Was kann ich dagegen tun? Wenn ihr gegen diesen Trick spielt, helfen euch die Tipps zum allgemein besseren Zielen. Mit Controller bedeutet das etwa, dass ihr den Aim-Assist richtig konfigurieren und die passenden Deadzone-Einstellungen finden müsst.

Außerdem helfen euch bestimmte Tricks und Einstellungen, mit denen ihr generell einen Vorteil im Spiel habt, um etwa schneller reagieren zu können. Diese verraten wir euch hier:

Zudem gibt es Ziel-Trainings vom Experten, die euch dabei helfen, besser mit sich bewegenden Gegnern und bestimmten Waffen klarzukommen.

Weitere Tipps: Im Multiplayer hilft es euch, wenn ihr vorausschauend spielt. Ahnt ihr bereits, dass ein Gegner um die Ecke kommen könnte, dann versucht, ihn abzufangen oder sucht Deckung, um ihn in euer Feuer laufen zu lassen. Viele Maps bieten die Möglichkeit, Ecken gut zu überwachen.

In der Warzone ist es dagegen hilfreich, wenn ihr euch selbst richtig bewegt. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, gegen diesen Trick anzukommen, meidet Städte und Gassen, wo ihr auf nächste Distanz kämpfen müsst und sucht eher das offene Feld. Hier habt ihr mehr Raum und könnt euch mit den richtigen Fortbewegungs-Techniken sicher nähern oder zurückziehen.