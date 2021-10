Battlefield 2042: Open Beta Start – Das sind die Zeiten in der Übersicht

Wie lange läuft die Beta? Los geht es am 8. Oktober um 9:00 Uhr deutscher Zeit und ihr habt exakt zwei Tage Zeit, sie zu spielen. Offiziell schließen die Server wieder am Sonntag, den 10. Oktober, um 9 Uhr vormittags.

Wann geht es los? Die Beta von Battlefield 2042 startet morgen, am 8. Oktober, vom Early Access in die offene Beta-Phase. Dann können endlich alle Interessierten selbst in den Kampf ziehen.

