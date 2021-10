Gibt es eigentlich Crossplay? Das ist aktuell noch nicht bekannt. Der bekannte Leaker Tom Henderson gibt an, dass Crossplay in der Beta vorhanden ist. Dabei gibt es allerdings eine Einschränkung: Es gibt keine gemeinsame Party-Funktion zwischen den Plattformen .

Der fünte Spezialist wird nicht als Inhalt aufgeführt und ist wohl erst in der Vollversion von Battlefield 2042 spielbar. Dafür kam er in einem Kurzfilm zur Story bereits vor .

Was sind die Spezialisten? Das sind im Prinzip die Klassen von Battlefield 2042, nur dass Spieler hier deutlich mehr Freiheiten haben als bei typischen Klassen-System in anderen Spielen.

Was erwartet euch in der Beta ? Nach offiziellen Angaben könnt ihr in der Beta-Phase einen Modus und eine Karte testen. Hier die schnelle Zusammenfassung:

Wie groß wird der Download? Hierzu gibt es unterschiedliche Angaben. In den offiziellen Systemanforderungen zur Beta werden 100 GB genannt. In diversen Leaks ist allerdings die Rede von rund 16-19 GB. Zahlreiche Spieler gehen davon aus, dass sich die Angabe der Anforderungen nicht auf die Beta, sondern das finale Spiel bezieht .

