Neue Chefin von Battlefield 2042 spricht Klartext nach miesem Launch: „Wie kann man seine Community so enttäuschen?“

Der Militär-Shooter Battlefield 2042 wurde im November 2021 heiß erwartet. Er sollte dem dominanten „Call of Duty“ Paroli bieten und EA wieder nach vorne bringen. Aber bei Kritikern und Fans fiel der Shooter durch und gilt als katastrophaler Flop. Zum enttäuschenden Release und den Plänne, den Shooter wieder grade zu biegen, äußert sich jetzt die neue Chefin von DICE, Rebecka Coutaz.

Das war die Situation vorm Release:

Battfield 1 war im Jahr 2016 ein Erfolg für DICE, der Shooter spielte im Ersten Weltkrieg. Auf Metacritc erhielt der Titel herausragende 88 % (PC).

Battlefield V erschien im Jahr 2018 und wollte den Spielern vor allem mehr Möglichkeiten geben, den Charakter anzupassen. Obwohl der Shooter bei Testern mit 81 % respektabel ankam, sorgten Kontroversen für eine negative Reaktion der Stammspieler: Die fanden es unrealistisch, wie Battfield V weibliche Kämpferinnen darstellte. Darauf reagierte EA kämpferisch. Es hieß: „Lebt damit oder spielt es nicht.“

Nach Battfield V gab es eine Pause in der Serie, um sich neu aufzustellen. In der Zwischenzeit wurde der ewige Konkurrent Call of Duty mit „Warzone“ der dominante Militär-Shooter. Der legte von 2019 auf 2020, genau in der Pause von Battlefield, um 300-1000 % zu.

Battlefield 2042 floppt – Enttäuschung schlägt in Häme und Bosheit um

So kam Battlefield 2042 dann an: Im November 202 erschien Battlefield 2042: Das spielte in der nahen Zukunft und wollte die Battlefield-Reihe mit einigen radikalen Neuerungen beleben und verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. In vieler Hinsicht wollte EA offenbar auch zu Call of Duty: Warzone aufschließen:

Doch der Shooter fiel bei den Testern auf miese 68 % herab und löste bei den Fans eine katastrophale Reaktion aus.

Um Weihnachten 2021 herum hatte sogar Battlefield V wieder mehr Spieler auf Steam als das „neue“ Battlefield 2042.

Vor allem die Neuerungen wurden als „Das ist nicht mehr Battlefield“ abgelehnt – gleichzeitig vermisste man Features, die über Jahre Teil der Franchise waren und die man als „absolutes Minimum, was wir von Battlefield erwarten“ ansah.

Die Kritik an Battlefield 2042 schwang in bittere Häme und Spott um – vor allem, als sich ein Entwickler über die enttäuschten Fans und deren vermeintlich zu hohen Erwartungen beschwerte.

Wir haben uns in einem MeinMMO-Podcast ausführlich mit der schwierigen Situation von Battlefield beschäftigt:

Wer ist die neue Chefin? Im Dezember 2021 kündigte EA an, dass man ein neues Führungs-Team einsetzt, um Battlefield wieder auf Spur zu bringen. So hat man etwa Vince Zampella als Boss installiert: Der hat sich seine Sporen bei Call of Duty verdient und gilt als verantwortlich für den überraschend großen Erfolg von Apex Legends, der bei EA mittlerweile Battlefield als führenden Shooter abgelöst hat.

In Stockholm hat man die Schwedin Rebecka Coutaz als General Managerin bei EA DICE eingesetzt. Sie leitete vorher ein Studio von Ubisoft in Annecy: Dort, in Frankreich, wurde etwa an Spielen wie The Division oder Rider’s Republic gearbeitet.

Das Team hat Jahre ihres Lebens in Battlefield 2042 gesteckt

Das sagt die neue Studio-Chefin jetzt: In einem Interview mit Eurogamer sagt Coutaz nun zum Lauch:

Jeder war enttäuscht – unsere Community, unsere Spieler und auch unser Team: Es ist das Team, das Jahre ihres Lebens in das Spiel steckt hat. Und dass dieses Spiel dann nicht die Erwartungen der Spieler und des Teams erfüllt hat, war hart. Wir gehen jetzt voran und haben eine Menge Dinge seitdem getan.

Was hat Coutaz in ihren ersten Monaten gemacht? Das Erste, was man gemacht habe, sei es gewesen, einen Schritt zurückzugehen und sich genau anzuschauen, was funktiioniert und was nicht. Was hatte man? Worauf konnte man aufbauen?

Für diese Analyse habe das Team etwa 2 Monate gebraucht. Seitdem habe man Strukturen, Tools und Prozesse in der Entwicklung geändert, um sich bereit zu machen, Batteflield 2042 doch noch zu einem großartigen Spiel zu entwickeln.

Als Problem habe man etwa die Arbeit von zu Hause aus identifiziert: Das sei einfach anders und es habe Zeit gebraucht, sich darauf einzustellen. Zudem habe man 4 wichtige Schlüssel-Entwickler in leitenden Positionen verloren und musste diese Lücken füllen:

Als Erstes habe ich ein Führungsteam zusammengestellt, das zusammen mit mir das Studio führen wird und danach hab ich, würde ich sagen, Battlefield 2042 auf einen Live-Betrieb umgestellt, weil wir so aufgestellt waren, dass wir ein Spiel zum Launch fertig bekommen. Das ist erst der Beginn der Reise.

Chefin ist überzeugt: „Die Qualität ist da“

Insgesamt glaubt die neue Chefin, dass man jetzt erst am Anfang des Prozesses steht, aus Battlefield 2042 ein besseres Spiel zu machen, aber sieht sich und ihr Team auf dem richtigen Weg:

Wir haben eine Reihe Patches rausgebracht. Jeder Patch war ein Win für uns. Und natürlich ist Season One auch ein Win für uns. Die Qualität ist da. Und jetzt gehen wir voran, bis wir voll in Battlefield 2042 drin sind.

Wie kann man seine Community zum 20. Jubiläum so enttäuschen?

Couataz erklärt, dass EA, das Führungsteam und sie selbst voll hinter der Spiele-Reihe stehen würden. Das sei eine sehr belohnende Aufgabe und machen auch eine Menge Spaß. Ihre Erfahrung bei Ubisoft, mit mehreren Studios an einem Titel zu arbeiten, helfe ihr dabei, nun Battlefield zu einem besseren Spiel zu entwickeln:

Wir machen alles, was wir können, und ich kann euch sagen: Es bereitet mir eine Gänsehaut. Das Herz des Teams ist da. Wir waren so enttäuscht. Und wir waren so enttäuscht, dass unsere Spieler enttäuscht waren. Wisst Ihr, das war unser 20-jähriges Jubiläum. Wie kann man seine Community am 20. Jubiläum so enttäuschen? Wir sind da und wir wollen es zu einer tollen Spiel-Erfahrung machen.

Übergang von der Launch- zur Live-Phase für viele Studios eine Zerreißprobe

Das steckt dahinter: Spannend ist die Aussage von Coutaz, dass sie als eine der ersten Maßnahmen, Battlefield von einem „Spiel, das für den Launch fertig gemacht wurde“ zu einem Spiel umbauen will, das im „Live-Betrieb entwickelt“ wird.

Das ist der Schritt, den MMO-Studios machen müssen, wenn sie ein Spiel einmal veröffentlicht haben: Da kommen sie aus der „Launch“-Phase in die „Live“-Phase. Plötzlich hat man Spieler, die sich über Bugs beschweren, die Änderungen an der Balance wollen oder sich weitere Mechaniken im Endgame wünschen. Es ist eine völlig andere Entwicklung, ob man hinter geschlossenen Türen werkelt oder live an einem Spiel arbeitet, das in dem Moment schon von tausenden Menschen gespielt wird.

Aus der Vergangenheit wissen wir, dass einige Studios wie Bungie Jahre gebraucht haben, um diesen Schritt zu vollziehen und ein „Live-Team“ aufzubauen.

Einigen Teams, wie etwa bei Carbine („WildStar“), ist dieser Schritt aber nie gelungen.

Man wird sehen, wie sich das bei DICE nun entwickelt.

Der MeinMMO-Experte für Battlefield, Marko Jevtic, hat sich Season 1 bereits vor Release angeschaut:

